Asaja ve "incomprensible" que Planas "se pasee por la provincia sin atender las necesidades del sector"

La organización agraria Asaja Córdoba ha pedido al ministro de Agricultura, Luis Planas, que, "en lugar de venir a la provincia a pasearse para hacerse fotos y dar mítines de su partido, se dedique a explicar a los agricultores y los ganaderos las cuantiosas pérdidas que va a suponer la reforma de la PAC que ha impuesto sin ningún tipo de diálogo con el sector y que agrava al máximo la situación creada por la sequia". Para Asaja, es "incomprensible" que el ministro visite la localidad de Lucena, un municipio donde, a consecuencia de su reforma de la PAC, "los olivareros han perdido millones de euros".

La organización ha aseverado en un comunicado que el ministro, en su visita a Montilla, "debería explicar cómo la nueva reforma de la PAC podría suponer el fin de la viña en la zona Montilla-Moriles debido a los efectos negativos que tiene la exigencia de implantar una cubierta vegetal".

"Tanto el cumplimiento de la condicionalidad reforzada en cultivos permanentes, en parcelas con pendiente media superior al 10%, como los requisitos para optar a cobrar los eco regímenes pasan por la implantación de una cubierta vegetal espontánea o sembrada", han advertido desde Asaja.

Un estudio realizado en Córdoba por el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) al hacer ensayos con cubierta en viña concluyó que la reducción de la producción, por la competencia del agua, fue de más de un 50 %. Esto ocurre porque la viña es muy susceptible al estrés hídrico, han apuntado desde la organización.

"De esta manera, la obligación de la nueva PAC de mantener cubiertas vegetales vivas, que compitan con el cultivo entre octubre y marzo (condicionalidad reforzada) o anualmente (eco régimen) afectaría significativamente a la producción, lo cual haría inviable este cultivo y daría lugar al abandono del mismo", han añadido.

Desde otro lado, Asaja Córdoba ha señalado que en 2022 finalizó la vendimia con la cosecha de uva "más baja" de su historia y la producción final tuvo una merma de un 45% menos que lo registrado en un año normal. "Sin embargo, es increíble que les hayan subido los impuestos para la renta de 2022. De hecho, en el caso de la uva para vino con DOP se ha subido del 0,22% al 0,32% y en la uva para vino sin DOP, se ha pasado del 0,22% al 0,32%", ha apostillado.

Por todo ello, la organización considera "sorprendente" que el Capataz de Honor de la última vendimia venga al Marco y a Córdoba "como si no estuviera pasando nada aquí y sin dar explicaciones de su gestión al no reunirse nunca con el sector y no atender ninguna de sus peticiones".