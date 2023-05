Asaja-Huelva celebra el adelanto del periodo de descorche anunciado por la Junta

Asaja-Huelva remitió el 24 de abril un escrito al director general de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad en el que solicitaba formalmente, como representante de la mayoría de los propietarios forestales de la provincia, el adelanto de la campaña del descorche al 1 de mayo. Una petición que ha sido atendida, tal y como ha anunciado el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, que ha declarado que la temporada en Andalucía comenzará la semana próxima.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, en el escrito, la organización agraria razonaba que el motivo principal para solicitar el adelanto de la saca es precisamente por el adelanto que también está teniendo la época estival.

Es decir, todas las condiciones idóneas para la realización de los trabajos que en un año normal serían sobre todo en los meses de junio y julio, en algunas zonas concretas incluso en agosto, inevitablemente también se adelantan con este clima al mes de mayo.

Por ende, dada la sequía que "desgraciadamente todo apunta que se agravará con el paso de las semanas", en el periodo inicialmente autorizado por la Consejería de Medio Ambiente para estos trabajos --del 1 de junio al 31 de agosto--, "habría muchas menos posibilidades de extraer el corcho, con las consiguientes pérdidas para los propietarios".

Además, Asaja-Huelva ha asegurado que este adelanto "no tendría nada de extraordinario", puesto que ya lo habían emprendido otras comunidades autónomas como Extremadura o Portugal.

Asimismo, la entidad ha señalado que se da la circunstancia, en zonas en las que son colindantes ambas comunidades autónomas como es el caso de la sierra de Huelva, que "mientras los propietarios onubenses ven cómo se les escapa de las manos la temporada, en la finca de al lado están pudiendo realizar sus labores de descorche con toda normalidad".

Por ello, Asaja-Huelva ha puesto de manifiesto que, para los titulares, la arboleda y su buen estado "son lo primero y que el adelanto de la campaña solicitada no significa necesariamente que se vaya a proceder al descorche en todas y cada una de las fincas que se han solicitado autorización", por lo que en aquellas en las que los trabajos "no se den, lógicamente no se procederá a su extracción para evitar daños al arbolado".

Asaja-Huelva ha abundado en que la rentabilidad de estas fincas es "muy complicada" y, por tanto, la organización entiende que "deben facilitarse tanto como sea posible los aprovechamientos en estas zonas desfavorecidas".

Por este motivo, la patronal está "muy satisfecha" con el resultado de la gestión y espera que la campaña de descorche "sea muy positiva" para todos los titulares.