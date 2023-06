Asaja apoya la ley de regadíos, UGT cree que da "falsas expectativas" y UPA pide acuerdo a las administraciones

La Federación de Asociaciones Agrarias-Jóvenes Agricultores de Andalucía (Asaja) ha expresado este martes su apoyo a la proposición de ley registrada por PP-A y Vox para la regulación de regadíos en la comarca del Condado de Huelva, al hilo de la que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA-Andalucía) ha realizado un llamamiento a favor del "acuerdo" entre las administraciones implicadas, mientras que el sindicato UGT-A ha considerado que dicha iniciativa no aporta soluciones reales, sino que se limita a generar "falsas expectativas".

Estas tres organizaciones han formado parte de la veintena de agentes sociales que han comparecido a lo largo de la jornada de este martes en la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento andaluz para dar su opinión en relación a esta proposición de ley en el marco de la tramitación de la misma.

Así, el secretario general de Asaja Huelva, Félix Sanz, ha declarado que "apoyamos" dicha proposición de ley tras considerar que es una iniciativa legal que ofrece que "estos agricultores tengan una cobertura legal", una aspiración que ha indicado persiguen para que "esa seguridad jurídica que llevamos pidiendo puedan demostrar que lo hacen bien".

Sanz ha sostenido sobre los frutos rojos que "es un producto que crea mucha riqueza", y que por ello "se vive de eso" en la provincia, al tiempo que ha defendido que son "muchos años sin que crezcan las hectáreas", una situación que ha cuantificado al indicar que "desde hace 15 años que no crecen las hectáreas de cultivo" y colegir, por tanto, que "no hay boom" de aumento de hectáreas.

El representante de Asaja ha argumentado que "los problemas de Doñana no creo que sean la agricultura", al esgrimir en este sentido la propia naturaleza del Parque, del que ha recordado que "es un humedal" y que lleva soportando "casi cuatro años de déficit hídrico", mientras que ha recordado que "las obras de infraestructuras no se hacen, no están hechas".

Sanz ha situado el origen del problema en el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal de 2014, hoja de ruta del que ha indicado que "ha sido el que ha creado todo el ruido que hemos tenido", por cuanto "dejó a agricultores fuera", mientras que ha indicado sobre los cultivos ilegales que "en la zona es muy complicado tener un cultivo sin que nadie lo sepa", de lo que ha colegido que si hay agricultores sin la documentación en regla es porque "alguien no está haciendo su labor".

UPA-A LAMENTA LA "POLÉMICA" PARA LOS AGRICULTORES

En representación de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA-Andalucía) han comparecido en la comisión su secretario general, Cristóbal Cano, y su homólogo en UPA Huelva, Manuel Piedra.

El secretario general de UPA-A ha lamentado que los agricultores se encuentran "en el centro de una polémica que para nada ayuda al futuro y presente del sector", y ha reivindicado que su organización "representa y da voz a los agricultores que honradamente se ganan la vida produciendo frutos rojos en Huelva, que son legales y son por quienes trabajamos y damos cuenta de nuestro trabajo", según ha remachado.

El dirigente de UPA-A ha dirigido un mensaje a los grupos parlamentarios para que, "una vez prendida la mecha" de la polémica, "aporten soluciones", y ha expresado su deseo de que su trabajo "sea fructífero para no replicar errores del pasado que nos han traído hasta aquí".

De igual modo, ha apuntado que por parte de UPA "siempre" han tenido "claro" que la solución a la problemática que aborda dicha proposición de ley "pasa por la sustitución de todas las aguas subterráneas, con papeles y sin papeles, por aguas superficiales para proteger, mimar y perpetuar la joya medioambiental que es Doñana", y ha concluido realizando un "llamamiento a la responsabilidad" de los grupos, y a "alejar del foco político al sector agrario".

Por su parte, el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, ha querido dejar claro que su organización comparecía "para defender a los pequeños agricultores", no a propietarios de "200, 300 hectáreas que están sacando agua del Parque" de Doñana "a diestro y siniestro, con permiso o sin él", según ha advertido.

Además, ha reclamado la creación de una "oficina técnica", que "es una demanda de todos", y ha realizado un llamamiento a sentarse, a "ver parcela por parcela" para estudiar la situación de las mismas y a "ponerse de acuerdo" entre administraciones para "resolver el problema de estos agricultores".

UGT-A RECLAMA UNA "SOLUCIÓN REAL" A LAS ADMINISTRACIONES

Finalmente, en representación del sindicato UGT Andalucía ha intervenido su secretaria de Industria, Transición Justa y Medio Ambiente, Clara de la Colina, que ha apostado por "demandar a las administraciones implicadas una solución real y definitiva al problema del agua que tenga en cuenta la crítica situación climática que afecta al territorio, sobre todo en un periodo de sequía tan prolongado como en el que vivimos actualmente, y que no se generen falsas expectativas ni se ponga en riesgo el futuro social y económico de la comarca".

La representante de UGT-A ha indicado que, "ante un tema de tanto impacto desde el punto de vista medioambiental y socioeconómico, donde entran en juego intereses tan dispares", desde el sindicato reclaman "que se escuchen todos los puntos de vista, que se atienda a los expertos y se sienten las partes a negociar", así como "que los partidos políticos dejen de usar el tema de Doñana como arma electoral, y realmente se dé una respuesta para preservar los acuíferos de Doñana y una solución definitiva a la comarca".

La representante sindical ha defendido que "la solución urgente y necesaria a este problema no puede articularse en ningún caso poniendo en riesgo el futuro de Doñana, que es un referente internacional en lo relativo a la conservación de la naturaleza y aglutina numerosos reconocimientos".

En esa línea, ha subrayado que UGT-A considera "primordial salvaguardar" el Parque Nacional de Doñana, "amenazado por la utilización ilegal del agua", y de forma "tajante" aboga "por la protección y sostenibilidad" del mismo, según ha abundado antes de apostillar que "el futuro del parque debe ir de la mano del futuro de los trabajadores de las zonas colindantes".

"Son vecinos que están llamados a entenderse y que necesitan una solución conjunta de la mano", ha dicho Clara de la Colina, quien también ha considerado que es "urgente ajustar la demanda del agua a la disponibilidad que tenemos".

Por otro lado, ha opinado que "la política del agua de la Junta de Andalucía debe ir al fondo de la cuestión, entrar en el fondo del problema y escuchar a todas las partes", y promover "un consenso entre todos", y ha opinado que el Gobierno andaluz "debería cuanto menos haber aprobado previamente un plan que sirviera de base" a la proposición de ley de PP-A y Vox.

La representante de UGT-A ha insistido en exigir "consenso y diálogo para un problema extremadamente complejo para la supervivencia de comarcas enteras que dependen y necesitan agua para los cultivos", y ha criticado que la proposición de ley de PP-A y Vox "no ha sido consensuada" con el sindicato y plantea "una solución ficticia".

En esa línea, ha concluido sentenciando que esta norma "no soluciona el problema, crea falsas expectativas y no está enfocada ni a la preservación del entorno de Doñana ni a la necesidad de apostar por una transición justa para estas comarcas" onubenses.