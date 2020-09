Artur Mas, ¿futuro del PDeCAT?

Artur Mas, se queda. El expresidente de la Generalitat de Cataluña no dejará el PDeCat y seguirá en la militancia. Su futuro era una de las grandes dudas después de la oleada de bajas del partido.

Así, se desmarca de Carles Puigdemont. Aún no ha comunicado los motivos, pero se espera que en los próximos días los explique. Mas ha mantenido el silencio desde el anuncio de un nuevo partido independentista el pasado 25 de julio.

Los expresidentes catalanes Artur Mas (i) y Carles Puigdemont (d) tras su reunión en Waterloo (Bélgica) el 4 de septiembre de 2018. EFE/ Olivier HosletOLIVIER HOSLET

La vuelta de la marca Junts provocó la marcha de Jordi Turull casi a mitad de agosto. Fue de los primeros. Más tarde, hicieron lo mismo 5 senadores de la formación heredera de Convergència Democràtica. El pasado lunes fue el propio Carles Puigdemont quien rompió el carnet del partido, a lo que el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, respondía que seguirán trabajando “pero cada uno desde su visión”.

En cualquier caso, Puigdemont causó baja para acelerar la desbandada de militantes hacia su nueva plataforma. Y ha funcionado.

LAS BAJAS

Por ejemplo, el exconsejero de la Generalitat, Josep Rull, anunció ayer vía Twitter su salida del PDeCat. Una decisión “dolorosa pero necesaria” escribía. Y la justificaba con el objetivo de mantener “la coherencia con el espíritu y la fuerza” con la que empezó a militar en 1986 en la JNC, la Juventud Nacionalista de Cataluña.

Amb la dolorosa però necessària decisió de donar-me de baixa del @Pdemocratacat, mantinc la coherència amb l’esperit i la força amb què em vaig fer militant de la @JNCatalunya el 1986. En cada moment, l’eina més útil per a enfortir Catalunya. Estic convençut que ara és @JuntsXCat — Josep Rull i Andreu �� (@joseprull) September 1, 2020

Incluso hay bajas entre los miembros del actual gobierno autonómico.Son Meritxell Budó, consejera de la Presidencia, Jordi Puigneró, al frente de Políticas Digitales y Administración Pública, Damià Calvet en Territorio y Sostenibilidad o Miquel Buch, consejero de Interior. De forma conjunta emitieron un comunicado apostando por JxCat “desde el convencimiento del mandato del 1 de octubre”, y para revertir “la represión, el exilio y la prisión provocados por el 155”.

Por si las bajas fueran poco, el PDeCAT presentó hace unos días una demanda en la que reclamaba a la justicia que suspenda la marca política Junts por apropiación de las siglas.

FUTURO PDeCAT

El partido ha perdido 2.000 asociados por ahora, es decir, el 7% de su militancia, según datos de la propia formación. Por ahora Bonvehí sigue al frente del PDeCAT, aunque ha habido anuncio de si va a seguir siendo así de cara a unas hipotéticas elecciones catalanas.

Aunque aún no hay día para los comicios, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dejado caer que tiene una fecha en mente y que no va a agotar la legislatura. Lo que sí sabemos es que Artur Mas ya no está inhabilitado para ocupar un cargo público. Eso dejaría una puerta abierta si quisiera presentarse como candidato de su partido.