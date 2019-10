El arte sevillano de este joven residente en Chicago cuando explica lo que más extraña de su ciudad

El Día de la Hispanidad, más allá de ser una jornada festiva en todo el país y donde asistimos en directo o a través de los telediarios lo que ha dado de sí el desfile militar presidido por el Rey y la Familia Real, podría ser un buen momento para reivindicar nuestro pasado, presente y por qué no, nuestro esperanzador futuro. Vivimos en un país que con demasiadas ansias saca a relucir sus imperfecciones (¿acaso existe el paraíso terrenal?), pero lo cierto es que tenemos motivos para presumir. Los que convivimos en el territorio quizás se nos olvide sus riquezas y atractivos, pero una vez en el exterior, se aprende a apreciar en una mezcla de nostalgia y melancolía.

Que se lo digan a Jaime, que desde hace casi cuatro años se marchó por amor a vivir a Chicago (EEUU). Ya estamos a mediados de octubre, y el invierno se acerca en una de las ciudades más frías del país estadounidense. No es de extrañar por tanto que nos cuente que lo que más eche en falta sea una agradable tarde en una terraza con una jarra de cerveza fresquita en la mano: “Son las pequeñas cosas. El poder irte a una terracita con los amigos, un poquito de sol, y beber una cervecita para hablar de la vida con los amigos. No hace falta nada más.”

Gastronomía, clima, playas, montañas, cultura o un carácter afable en sus gentes son muchas de las bondades que podría enumerarse sobre España. Cualidades que, la mayoría de ellas, no pueden compartirlas ciudades centro-europeas o países como Gran Bretaña, donde su fuerte no es lo exquisito de sus productos o lo agradable de sus temperaturas donde buena parte del año. De hecho, Joaquín ha confesado que en los seis años que lleva trabajando en Londres, su carácter alegre ha ido mutando a una persona más arisca, más apagada: “Mis amigos de Sevilla o de Córdoba que vienen a visitarme me comentan que me encuentran distinto, y que ahora hablo con un tono de voz mucho más bajo. Será el clima”, confiesa entre risas.

Por ello, ha precisado que lo que más extraña de nuestro país, y más concretamente del sur, es la alegría en las calles: “En verano es cierto que Londres está más animado dentro de lo que cabe, porque el clima es agradable, pero una vez acaba agosto ya todo se hace más gris. Dentro de unos días se hará de noche a las tres de la tarde, cuando en España es la hora a la que estamos comiendo. Y prefiero no comentarte nada de la comida aquí, porque es para deprimirse.”

No es ningún secreto que la comida de la abuela de la mamá en muchas viviendas españolas podrían ser declaradas Patrimonio de la Humanidad. Unas buenas croquetas, un cocido contundente o una tortilla de patatas hecha con amor y cariño están muy cotizadas en países como Turquía. Desde hace dos años, Ángela vive en Estambul, aunque no le ha pillado el truco al arte culinario. Cada vez que viene de visita a España, lo hace sin apenas equipaje en su maleta, para poder “arramblar” con los tuppers de su madre. No falta de nada: “Tengo a la pobre esclavizada en la cocina cuando vengo a Cáceres. ¡Pero necesito comer bien de vez en cuando en Turquía!”

Y al mismo nivel que las croquetas de su madre, Ángela necesita a Bruno, su perrito: “No quiero hablar mucho del tema, porque me pongo a llorar como una tonta”, confiesa. En definitiva, feliz Día de la Hispanidad a los que por diversos motivos viven fuera de España.