Artadi reta al PSOE a escoger entre pactar con Cs o un "Gobierno del diálogo"

La exconsellera y candidata de JxCat al Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, ha retado este viernes al PSOE a "aclararse" sobre si, tras las elecciones generales del 28 de abril, prefiere pactar con Ciudadanos o formar un "Gobierno del diálogo" que "busque soluciones" para Cataluña.

En declaraciones a Efe, Artadi ha restado importancia a la reflexión del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en una entrevista al diario Berria, en la que afirmó que si el 65 por ciento de los catalanes estuvieran a favor de la independencia la democracia debería buscar una solución.

Según Artadi, los socialistas están "intentando buscar voto útil" y por eso siguen una línea "errática, especialmente el PSC", en relación con la cuestión catalana.

"El PSOE lo que debe hacer primero es aclararse entre ellos. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren hacer un Gobierno progresista que haga política, un Gobierno del diálogo, de la negociación, y buscar soluciones? ¿O quieren seguir la pauta de sus amigos del 155?", ha planteado.

La hasta ahora consellera de la Presidencia, que llevó en buena medida el peso de las negociaciones presupuestarias con el Gobierno de Pedro Sánchez que terminaron sin acuerdo, distingue "dos almas" en el PSOE: "una más proclive a hacer un Gobierno progresista" y otra "claramente orientada a pactar con Ciudadanos y, de paso, a cargarse a Pedro Sánchez".

Por ello, de cara al 28A, las fuerzas independentistas deben reunir "la máxima fuerza" para intentar "conseguir que en el Gobierno español haya alguien que quiera hacer política".

"Lo que no hará JxCat es investir a cambio de promesas, lo que no hará JxCat es pagar por avanzado, lo que no hará JxCat es 'peix al cove' (política de pájaro en mano que caracterizó la época de gobierno de Jordi Pujol)", ha subrayado.

Por lo tanto, ha avisado, "o el Gobierno que venga se compromete a un diálogo que debe pasar por el derecho a la autodeterminación y el fin de la represión", para salir de la "situación de bloqueo", o JxCat no apoyará la investidura del próximo presidente.

Artadi ha advertido de que esta vez JxCat, que ha definido como "la única fuerza exclusivamente catalana que va a defender los derechos de Cataluña", reclamará "compromisos y garantías", y no simples "gestos o palabras", para apoyar una eventual investidura de Pedro Sánchez.

En este sentido, ha recordado que los independentistas ya "dieron crédito" a Sánchez al apoyar su moción de censura y permitir que llegara a La Moncloa, pero el PSOE "decidió no aprovechar aquella ventana de oportunidad" para buscar una salida para Cataluña.

"Ahora la exigencia que tendrá JxCat es que haya compromisos y garantías. La gente se merece mucha más transparencia", ha recalcado Artadi, convencida de que hay que ir a Madrid a "buscar una solución", no a "participar de manera estéril en otros debates".