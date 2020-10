Artadi (JxCat): la independencia no será inmediata si se supera el 50% pero sí "un punto de inflexión"

La vicepresidente de JxCat y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, ha admitido este miércoles que la independencia no será inmediata si los independentistas superan el umbral del 50% de votos en las elecciones, pero sí representará un "punto de inflexión".

"¿La independencia será inmediata tras este 50%? Es evidente que no. Pero para nosotros debe ser un punto de inflexión y debe servir para tomar otras decisiones. Tenemos que saber si para el resto de partido lo es o no", ha sostenido en rueda de prensa en la cámara, después de que el dirigente de ERC, Sergi Sabrià, haya considerado que es una cifra imprescindible pero no suficiente, y que quien lo insinúe engañará.

Artadi ha asegurado que les inquieta que haya partidos que digan que se debe superar "el 50% muchas veces, porque es extremadamente desmovilizador", y ha insistido en preguntar a ERC y la CUP si realmente quieren alcanzar este objetivo.