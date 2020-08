Artadi (JxCat) aspira a la alcaldía de Barcelona y dice que su futuro "no pasa ahora" por ser candidata a la Generalitat

Augura que la reordenación del partido les favorecerá en las futuras municipales

La vicepresidenta de JxCat y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, ha asegurado que quiere presentarse a las municipales de 2023 para ser alcaldesa, por lo que su futuro "no pasa ahora mismo" por presentarse a unas primarias para ser candidata a unas elecciones al Parlament de Cataluña.

"Siempre he estado a disposición de lo que se me ha pedido, especialmente con el presidente Carles Puigdemont y ahora acompañándolo en la vicepresidencia del partido. Pero creo que mi futuro político no pasa ahora mismo por presentarme a unas primarias para ser candidata a las elecciones al Parlament", ha dicho en una entrevista de Europa Press.

De hecho, cree que será la única candidata en la oposición de Barcelona que repetirá en las futuras municipales, y ve compatible poder ser alcaldesa con asumir la vicepresidencia de JxCat, porque "es también una manera de reconocer la importancia de la capitalidad del país".

Artadi augura que la reordenación de JxCat les favorecerá en las futuras municipales, ya que, según el último barómetro municipal, su formación sería la cuarta más votada con un 4,2%, y ve "un margen de una gran oportunidad" en el 28,7% de personas que no sabrían a quién votar.

"PUERTAS MÁS QUE ABIERTAS"

Tras descartar de nuevo una coalición y federación con el PDeCAT, ha insistido en invitar a todo el que quiera a sumarse al nuevo proyecto de JxCat liderado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont: "Tienen las puertas más que abiertas en un JxCat que queremos hacer sin cuotas, y eliminando el quién eres, de dónde vienes y qué etiqueta tienes".

Según Artadi, si hay personas --procedan del PDeCAT o de otro partido-- que legítimamente creen que tienen otro proyecto político, "lo más honesto es que cada uno se presente con la opción que más le interese".

PAPEL DE TORRA Y MAS

En cuando al papel que debe jugar el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuando deje el cargo, ha deseado que sea expresidente lo más tarde posible y ha añadido que ya encontrará el lugar donde quiera estar, pero "en JxCat siempre es muy bienvenido".

Sobre que no milite en JxCat, ha recordado que Torra participó en el congreso fundacional del 25 de julio, pero que nunca ha militado en ningún partido: "Entró como independiente y sigue siendo independiente. No es hombre de partido clásico. Es su voluntad. Todo está bien".

Ante el silencio que guarda el expresidente Artur Mas, lo respeta, y le reconoce su papel al frente de la Generalitat: el que ejerció para que se celebrara la consulta del 9 de noviembre de 2014 y para que fuera posible JxSí.

GESTIÓN MUNICIPAL DE LA COVID-19

La presidenta de JxCat en el consistorio ha criticado la gestión de la crisis sanitaria de la Covid-19 del Gobierno municipal y cree que se ha "malgastado la gran oportunidad del Pacto por Barcelona": según ella, no hay concreción de medidas ni calendarización ni presupuesto, por lo que considera que la metodología de trabajo debe ser más participativa.

"Se ha hecho ver que se quería colaborar con la sociedad civil, y en el momento de la verdad no ha tenido ninguna trascendencia", ha sostenido Artadi, tras acusar al Gobierno de Ada Colau de llegar a un consenso solo para hacerse la foto y por celebrar un acto en el Saló de Cent.

ACUERDO DE REMANENTES

Sobre el acuerdo del Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) sobre el uso de los remanentes y el superávit municipal, Artadi lo califica de aberración: "Es un expolio. Es cargarse al municipalismo cuando más lo necesitas".

Por eso, confía en que el Ayuntamiento de Barcelona no cederá los remanentes al Estado y en que los gastará este año, y por tanto cree que el Gobierno debe permitir el endeudamiento porque, en caso contrario, no podrán hacer frente a las necesidades.

LA UNIÓN DEL TRANVÍA

Por otro lado, desconfía de que las obras para unir el tranvía por la avenida Diagonal empiecen en el primer semestre de 2021, pese a que el consejo de la administración de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprobado el proyecto ejecutivo, y está previsto que las obras se liciten en el último trimestre de este año.

"En este momento de gran tensión presupuestaria, no es una prioridad para la ciudad hacer una inversión de centenares de millones, de años y de obras que también impactarán de manera muy negativa en el comercio de la zona", ha argumentado.

Además, mantiene la postura de que los autobuses eléctricos tienen suficiente capacidad para absorber la demanda, y ha insistido: "Creo que es una evidencia que el presupuesto público no da para una gran inversión como esta".