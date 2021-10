Artadi (Junts) se ve alcaldesa de Barcelona en el próximo mandato

Pide al independentismo fijar "líneas rojas" para negociar cualquier asunto en Madrid

La presidenta del grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, ha asegurado este viernes que se ve alcaldesa de la ciudad en el próximo mandato, al margen de la decisión que tome la actual alcaldesa, Ada Colau, sobre si presenta por tercera vez a las elecciones municipales.

"Me veo alcaldesa, absolutamente. La idea es hacerlo el próximo mandato. Tenemos una ciudad en una situación dramática, y hay que decidir si seguimos por este camino de degradación y en esta espiral negativa, o hacemos un punto de inflexión y tiramos adelante", ha destacado en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Artadi, que ha asegurado que ahora se siente la líder de la oposición en el consistorio, ha erigido a Junts como alternativa al proyecto de Colau, y ha acusado también al primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, de ser la "muleta del gobierno municipal, por lo que es copartícipe de lo que pasa en Barcelona".

"Colau es la reina de las excusas, la ciudad necesita soluciones" en cuestiones como la movilidad, vivienda y seguridad, entre otros, ha destacado Artadi, que también es vicepresidenta de Junts.

A ERC I CUP

También se ha vuelto a dirigir al resto de formaciones independentistas en el Congreso, ERC y CUP, para pedirles que aprovechen el "poder" que pueden tener si trabajan juntos.

Por ello, les ha pedido sentarse todos y marcar unas prioridades que sirvan "de líneas rojas para negociar cualquier cosa" porque, a su juicio, tienen una fuerza en el Congreso que no están sabiendo utilizar.

Artadi también ha asegurado que les gustaría que en la mesa de diálogo estuviera representado todo el independentismo, después de que Junts no forme parte de este órgano porque no se aceptaron los nombres que propuso, y mientras esto no pase "la mesa representa a la minoría del independentismo".

"Es una lástima, y me sabe esto haya llegado hasta aquí y el presidente de la Generalitat acepte esto", ha zanjado.