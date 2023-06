Arroyo (PP) afirma que el resultado le permite gobernar "en solitario" y se muestra dispuesta a "alcanzar acuerdos"

Afirma que todos los partidos se han puesto en contacto con ella menos Movimiento Ciudadano (MC)

La alcaldesa en funciones de Cartagena y candidata del PP a revalidar el cargo, Noelia Arroyo, ha afirmado que el resultado de las pasadas elecciones municipales permite a su candidatura "gobernar en minoría" salvo que "se hiciera algún acuerdo de otro tipo" que, por lo que ve, "no hay intención" de llevar a cabo.

Arroyo ha contestado de esta forma en una entrevista concedida al programa 'El Mirador' de Onda Regional recogida por Europa Press y al ser preguntada por si se plantea salir elegida en segunda votación del Pleno --siendo la lista más votada-- o si bien pretende negociar con otros partidos de cara a la investidura.

Cabe recordar que la lista del PP que encabezaba Arroyo fue la más votada en las elecciones al obtener el 34,32 por ciento de los sufragios y 10 concejales (3 más que en 2019), aunque le faltan 4 para conseguir la mayoría absoluta.

En este sentido, Arroyo se ha mostrado "lógicamente" dispuesta a "hablar, acordar y consensuar" con todos los partidos durante la legislatura para "dar estabilidad al municipio" como ha hecho estos últimos "cuatro años". "Estoy dispuesta a hablar con todos y a establecer ese tipo de acuerdos que son beneficiosos para la ciudad", ha añadido.

Y es que "cuando no tienes mayoría absoluta, tienes que entenderte con todos, aprender que gobiernas para todos, para los que te han votado y para los que no porque, precisamente, los que no te han votado tienen una representación municipal que es clave, por ejemplo, los presupuestos cada año".

En este sentido, se ha mostrado dispuesta a "hablar con todos" y a "alcanzar acuerdos que sean beneficiosos para el municipio". "Pero no sobre la base de lo que es bueno para el PP o para Noelia Arroyo", según la alcaldesa en funciones, quien ha descartado también entrar en un "reparto o distribución con ese objetivo".

"No he entrado nunca, ni siquiera la legislatura anterior, cuando alcancé un acuerdo con el PSOE y con Ciudadanos", según Arroyo, quien ha recordado que han gobernado estos cuatro años con un acuerdo "programático sobre puntos que eran clave para el municipio y para el desarrollo, con relaciones con todas las administraciones, gobernase quien gobernase".

A este respecto, ha mostrado su disposición a "seguir demostrando su capacidad de alcanzar acuerdos, de dialogar y de consensuar todo lo que sea necesario para que la ciudad siga creciendo y progresando".

Ha reconocido no tener "ni idea" de lo que va a pasar el 17 de junio, en la constitución del Ayuntamiento de Cartagena. "Yo te puedo responder por nosotros, pero no por los demás", según Arroyo, quien ha valorado que, en estos días, el PP está celebrando su resultado.

A su juicio, los cartageneros, con su voto, han lanzado un mensaje "contundente y claro" y es que "quieren que el PP siga gobernando en Cartagena y siga liderando la conformación del gobierno, así como encabezando la Corporación municipal".

"Quieren que sigamos gobernando con responsabilidad, dando estabilidad al municipio, anteponiendo todos los intereses generales; resolviendo problemas y, sobre todo, trabajando también desde lo que nos une, sin crispaciones ni sobresaltos", ha zanjado.

Su compromiso, ha añadido, es "seguir trabajando y aportando estabilidad" a la ciudad y desarrollando el programa de gobierno de los 'populares'.

ACUERDOS "CON TODOS", MENOS CON LOS QUE "SE EXCLUYAN"

Se ha mostrado dispuesta a tomar decisiones "siguiendo la voluntad de todos los que han respaldado el proyecto y el equipo del PP", según Arroyo, quien cree que se trata de "acordar y dialogar muchas cosas durante los próximos cuatro años" con todos los representantes de la Corporación "menos con los que se excluyan, claro". "Esto no es hasta el 17 de junio", ha remarcado.

Al ser preguntada por si habrá una ronda de contactos con los diferentes partidos antes del 17 de junio, ha reconocido que ha hablado ya "con todos" menos con los que no le han llamado. "Nos han felicitado por el resultado que hemos tenido, que nos permite también gobernar en minoría salvo que se hiciera algún acuerdo de otro tipo que, por lo que veo, no hay intención", ha puntualizado.

A este respecto, ha reconocido que ni Movimiento Ciudadano (MC) ni su líder, José López, se han puesto en contacto con ella ni con ninguno de sus compañeros del PP. "Tampoco me sorprende", según Arroyo, quien sí ha confirmado que el resto de partidos le han llamado y ella ha agradecido, como contrapartida, "tanto la lealtad institucional, como la cortesía y la muestra de respeto".

Ha recordado que el Ayuntamiento tiene aprobados los presupuestos para este año 2023, y habrá que trabajar en los de los próximos años. Por ello, apuesta por abordar este diálogo "con tranquilidad". "Yo no me tengo que precipitar en nada", ha zanjado.

ELECCIONES GENERALES

Al ser preguntada por la campaña para las elecciones generales, ha considerado que, nada más conocer la noticia, pensó que se trataba de una "huida hacia adelante a la desesperada" de Pedro Sánchez tras la "debacle" de las elecciones municipales y autonómicas, con sus socios de gobierno "comiéndole la tostada".

"No le queda otra más que le entre el pánico y tome estas decisiones que no son buenas para el país", según Arroyo, quien ha considerado que "complica mucho la vida" a los españoles por tener que votar "en plenas vacaciones".

Al mismo tiempo, por otro lado, pensó que era "mucho mejor" echar "cuanto antes" a Pedro Sánchez de la Moncloa. "Ganamos cinco meses de no tenerlo haciendo lo que hace en nuestro país", ha aseverado Arroyo, quien ha señalado que el PP ya se ha vuelto a "activar" y este mismo martes estovo en la Junta Directiva Nacional del partido.

"Estamos todos activados para conseguir echar de una vez por todas a Pedro Sánchez de la Moncloa", ha remarcado.

Ha valorado que el resultado de las elecciones autonómicas y municipales en la Región ha sido "maravilloso" para el PP, tras ganar en votantes, en número de concejales y de alcaldes, así como con el resultado "maravilloso" cosechado por el presidente regional, Fernando López Miras.

Al ser preguntada por la lista del PP para las elecciones nacionales, Arroyo ha mostrado su confianza en que "se tomen las mejores decisiones" y, a su juicio, lo importante es que "hay equipo y personas sobradamente preparadas para asumir esa responsabilidad".

REUNIÓN DE LA SOCIEDAD CARTAGENA ALTA VELOCIDAD

Ha mostrado su esperanza en que haya un "cambio pronto" en el Gobierno de España y que los proyectos "clave" para la ciudad tengan el "impulso" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Respecto a la posibilidad de que formara parte de la lista del PP al Congreso, Arroyo ha afirmado taxativamente que "eso no va a pasar". "Yo estoy en Cartagena, tengo cuatro años por delante y mi compromiso es con todos los cartageneros al frente de Cartagena", ha concluido.