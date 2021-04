Arrimadas: Ni me vendo por un cargo, ni Ciudadanos está en venta

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha negado este martes que haya hablado con el líder del PP, Pablo Casado, sobre la posibilidad de ocupar un cargo a cambio de integrar la estructura de la formación naranja en el Partido Popular, y ha subrayado que "Ciudadanos no está en venta", ni ella se vende por un puesto.

Arrimadas ha respondido así, en una entrevista en RNE, al ser preguntada por la oferta que, según Pablo Casado, le hizo el pasado verano para que fuera la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados a cambio de que Ciudadanos se integrara en su partido.

"Nosotros nunca hemos hablado de cargos, pero, aunque me lo hubiera dicho, Ciudadanos no está en venta, ni yo me vendo por un cargo", ha zanjado la dirigente de Cs, antes de censurar el hecho de que haya partidos y líderes que estén "obsesionados" por los cargos, no en los proyectos.

Por otra parte, Arrimadas ha apostado por "reeditar" el pacto de Gobierno en la Comunidad de Madrid tras las elecciones del próximo 4 de mayo, por considerar que el Ejecutivo de coalición "funcionaba muy bien" y "era un buen gobierno".

Ha recordado que las consejerías de Economía, Empleo, Turismo, Transportes, Cultura y Políticas sociales, todas ellas áreas "básicas" de los gobiernos, las dirigía Ciudadanos, de ahí que haya reivindicado el trabajo que han realizado en la Comunidad de Madrid en los últimos años.

También ha descartado la posibilidad de un gobierno con el PSOE después de que este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciara la intención del Gobierno de subir los impuestos a Madrid, entre ellos los de Patrimonio, sucesiones y donaciones.

En este punto, ha acusado al candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, de "mentir" por decir que no iba a subir los impuestos en la región. "A Gabilondo le han pillado con el carrito del helado", ha apuntado. EFE