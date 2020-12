Arrimadas valora su aportación a los PGE: No me arrepiento de haber negociado

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha defendido la contribución de su partido a los Presupuestos, que hoy saldrán adelante en el Congreso con el voto en contra naranja, y no lamenta haber negociado: "¡Cómo ve voy a arrepentir!, hay muchos motivos para votar no y muchos motivos para sentirnos orgullosos".

Arrimadas, en una entrevista en RNE, ha sacado pecho de haber evitado frenar subidas de impuestos que afectaban a la clase media, "como los brackets de tu hijo o unas clases de inglés", pero no pueden votar este jueves a favor porque los Presupuestos "no son buenos para España" y no están orientados a la moderación que solicita Europa.

A partir de ahora, la estrategia de Cs, ha dicho, será la misma que han venido siguiendo y actuarán "en función del interés general" y su formación seguirá siendo "ese partido útil que piensa en los ciudadanos".

Una estrategia de acercamiento al Ejecutivo que, ha afirmado, no ha tenido ningún coste interno ni se ha cuestionado su liderazgo: "¿Desde cuándo ser útiles a los españoles cuesta", ha preguntado Arrimadas, recalcando que en su partido están todos a una en esta situación tan excepcional, en la que había que estar "a la altura".

La interlocución con el Gobierno pese a haberse descolgado de los Presupuestos sigue abierta, ha asegurado la presidenta de la formación, aunque insista en reprochar a Pedro Sánchez que haya elegido la vía de ERC y EH Bildu.

Sobre la proposición de ley que registraron ayer los dos partidos del Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial cuando haya caducado su mandato, Arrimadas ha avisado que Cs, además de recurrir "esta cacicada número 2" del Ejecutivo ante las instancias que correspondan en España, lo harán también en Europa, que es donde cree que se puede parar.

Y del Plan de Navidad que ha aprobado el Ministerio de Sanidad junto a las comunidades autónomas para contener los contagios durante estas fiestas, la líder naranja piensa que "llega un poquito tarde" y que hay todavía cuestiones pendientes de resolver como la posibilidad de que las farmacias hagan test de covid, algo que ya están haciendo otros países. EFE