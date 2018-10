Arrimadas ve una "oportunidad histórica" para ganar: "Ni Cataluña es de los nacionalistas ni Andalucía del PSOE-A"

La portavoz nacional de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha afirmado este martes que el próximo 2 de diciembre, cuando se celebran las elecciones andaluzas, "tenemos una oportunidad histórica de ganar el mejor futuro para los andaluces". "Si lo conseguimos en Cataluña, que parecía imposible, lo podemos conseguir en Andalucía", ha apostillado.

En un desayuno informativo en el que ha presentado al candidato del partido naranja a presidir la Junta, Juan Marín, Arrimadas ha asegurado que Cs sale a ganar igual que lo hizo en Cataluña, "donde ganamos cuando parecía imposible ganar a los partidos nacionalistas". "Nunca creímos que era imposible, salimos a ganar y ganamos y estoy convencida de que se puede hacer en Andalucía", ha apuntado antes de remachar que Cs sale a ganar porque "confiamos en el futuro de esta tierra".

"Ni Cataluña es de los partidos nacionalistas ni Andalucía es del PSOE-A", ha sostenido la dirigente de Cs, que ha dicho que "ya sabemos qué pasa cuando en Andalucía gobierna el PSOE-A", por eso cree que ahora se abre una oportunidad de ver "de qué es capaz Andalucía con otras políticas y otros gobernantes".

Arrimadas ha defendido que las elecciones andaluzas abren un momento "crucial" para el conjunto de España, a la par que ha criticado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, haya adelantado los comicios por su miedo al calendario judicial y porque "decidió no cumplir el pacto de investidura" que firmaron el PSOE-A y Cs en lo que a regeneración democrática respecta.

Tras recordar que Cs "siempre" ha cumplido los pactos de investidura que ha firmado, la portavoz del partido de Albert Rivera ha insistido en que los comicios del 2D son los "más importantes" que ha afrontado Andalucía tras estar 40 años gobernada por el PSOE-A y porque "esperamos que deje ser la única comunidad autónoma que siempre ha estado gobernada por el mismo partido".

"NO SE PUEDE GOBERNAR ESPAÑA DEJANDO A UN LADO ANDALUCÍA"

"Toda España mira a Andalucía, esta campaña va a despertar el interés de todo el país y es bueno que sea así porque no se puede pretender tener un proyecto para España sin tener claro un proyecto para Andalucía", ha sostenido Inés Arrimadas antes de defender que "no se puede gobernar España dejando a un lado lo que pasa en esta tierra".

En este sentido, ha lamentado que a Susana Díaz "no le guste que este sea un debate con interés para el resto de los españoles" pues, en su opinión, lo que se decide en Andalucía "es importante para el resto de España".

Tras asegurar que desde la Ejecutiva nacional de Cs apoyan la decisión de Marín de no volver a apoyar al PSOE-A tras las elecciones, Arrimadas ha insistido en que salen a ganar y "liderar un nuevo gobierno en Andalucía" porque "es la única garantía de cambio" y porque el futuro de Andalucía "no pueda estar en las mismas manos que nos han traído aquí".

En su opinión, "estamos ante una oportunidad histórica para tener esa Andalucía con la que todos soñamos, tengo muchas ganas de ver todo de lo que Andalucía es capaz de demostrar con otras políticas y otros gobernantes", ha reseñado antes de subrayar de Juan Marín que es una persona de la sociedad civil, con una larga trayectoria fuera de la política, con una implicación evidente en el tejido asociativo, y que también tiene experiencia de gestión.

Arrimadas también ha destacado del candidato de Cs a la Junta su "responsabilidad, seriedad y honradez", así como ha garantizado que todo el partido está orgulloso de su trabajo en la Cámara andaluza.

Por todo, ha llamado a situar en el Gobierno andaluz a una persona como Juan Marín, "que sepa qué es trabajar fuera de la política, gente sensata sin mochilas, sin las manos atadas, un presidente que piense más en los andaluces que en él mismo o en su partido".

POR UNA ANDALUCÍA "LIBRE DE CORRUPCIÓN Y CON UNA GESTIÓN EJEMPLAR"

"Quiero lo mejor para esta tierra, no vamos a comprar discursos inmovilistas ni catastrofistas, no hemos dejado que en Cataluña los partidos nacionalistas se apoderen de Cataluña y no vamos a dejar que el PSOE-A confunda un partido con más de ocho millones de andaluces", ha proseguido antes de reiterar que Cs sale a ganar porque confía en el futuro de Andalucía.

Y así, ha deseado una Andalucía "libre de corrupción, con una gestión ejemplar, en la que la cercanía a un partido no determine si tienes más oportunidades, libre de enchufismo y clientelismo" y esto, como ha agregado, "nada lo impide porque ni el destino de Andalucía está escrito ni el futuro de los andaluces estará en manos del PSOE-A toda la vida, solo depende de los andaluces".

"Espero que Juan sea el próximo presidente de la Junta porque va a ejercer con humildad, responsabilidad, experiencia y sentido común, que es lo que necesitan todos los andaluces", ha zanjado Inés Arrimadas antes de aconsejarle que "la clave para ganar las elecciones es decir la verdad y defenderla con el corazón".