Arrimadas señala que los indultados salen de prisión "redoblando su desafío" para lograr la independencia de Cataluña

Cs, que pedirá este jueves al Tribunal Supremo que revoque los indultos, dice que los separatistas repiten las mismas ideas de 2017

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha señalado que los líderes separatistas que han salido este miércoles de la cárcel tras ser indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez lo han hecho "sin arrepentirse de nada y redoblando su desafío" para conseguir la independencia de Cataluña. A pesar de la decisión del Ejecutivo, ha advertido de que "España no claudica".

"Las imágenes de la humillación, de la inmensa vergüenza propiciada por Pedro Sánchez. Los golpistas ya están en la calle sin haber cumplido ni un tercio de su condena, sin arrepentirse de nada y redoblando su desafío. Sánchez claudica, pero España no", ha escrito Arrimadas en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Ha acompañado el texto de un vídeo en el que se ve al líder de Esquerra Repúblicana de Catalunya (ERC) y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, reafirmando su compromiso de "seguir trabajando desde la política" para conseguir sus aspiraciones e ideales, en particular, alcanzar "la independencia del país" (de Cataluña).

A continuación, aparece el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, avisando de que la "represión" no les ha vencido y no les vencerá, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell celebrando el indulto mientras la gente grita "amnistía".

INDULTOS "ILEGÍTIMOS" CON LOS QUE SÁNCHEZ BUSCA FINES POLÍTICOS

El vicesecretario general de Cs y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado que, en los discursos pronunciados por los presos del 'procés', han repetido las mismas ideas "radicalizadas" que en 2017 les llevaron a convocar un referéndum ilegal y a hacer una declaración unilateral de independencia.

"Hemos visto los mismos fundamentos ideológicos completamente radicalizados que les llevaron a cometer delitos", "dicen que lo volverán a hacer y utilizan la misma retórica" de entonces, ha dicho en declaraciones a Canal Sur, recogidas por Europa Press.

En su opinión, estos indultos son "ilegítimos", pues cree que el Ejecutivo de Pedro Sánchez los "utiliza políticamente" para "no ejecutar una sentencia", buscando así "mantenerse en el poder" gracias al apoyo parlamentario de Esquerra.

"Si no hay arrepentimiento, no se puede indultar, porque la finalidad de la pena es la resocialización, la inserción social", y en este caso los líderes independentistas catalanes "dicen que lo volverán a hacer", ha subrayado, preguntándose "dónde queda la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos frente a los delitos".

NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS LEGALES PARA EL PERDÓN

Bal ha indicado que Ciudadanos presentará un recurso contencioso-administrativo este jueves ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo porque considera que "no se cumplen los requisitos que establece la ley del indulto".

Los argumentos para defender esto son, según ha precisado, los mismos que expuso la Sala Segunda de ese tribunal en el informe donde rechazaba la medida de gracia para los nueve condenados por sedición y malversación en el juicio del 'procés': que "no hay justicia, no hay equidad, no hay utilidad pública y no hay arrepentimiento".

Aunque primero habrá que saber si los partidos políticos están legitimados para recurrir la concesión de indultos --aparte de Cs, han anunciado acciones judiciales el PP y Vox--, el dirigente de la formación naranja cree que lograrán superar esta primera barrera y no descarta que el Supremo modifique la jurisprudencia en esta cuestión.

Una vez se venza ese obstáculo, "tengo la certeza y la confianza máxima en que vamos a ganar ese recurso, se revocarán los indultos y esas personas volverán a la cárcel, de donde nunca debieron salir, aplicándoseles el régimen general de cualquier preso de acuerdo con el Derecho penitenciario", ha manifestado Bal, que antes de dedicarse a la política era abogado del Estado.

A su modo de ver, "las condenas están para cumplirlas" y defender esto no es ser "un facha vengativo". Aunque los presos del 'procés' pudieran acabar pasando al tercer grado, sostiene que solo debería aprobarse cuando hubieran cumplido "una parte importante de la condena, no solamente tres años" de los entre nueve y trece años de prisión a los que fueron sentenciados.

RECURSOS DE VARIOS CONDENADOS ANTE EL TEDH

Respecto a los recursos que varios de los condenados presentaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la sentencia del Tribunal Supremo, el diputado de Ciudadanos ha cuestionado que la Abogacía del Estado pueda defender en Estrasburgo la legalidad, la justicia y la constitucionalidad de la misma después de que el Gobierno les haya perdonado las penas dando a entender que "son desproporcionadas".

"Esto es enmendarle la plana a la Sala Segunda del Tribunal Supremo e inmiscuirse de una forma totalmente injustificada e ilegítima en el principio de la separación de poderes", y de esta manera el Ejecutivo "está haciendo un gravísimo daño al prestigio internacional de España y a la calidad democrática", ha afirmado.

