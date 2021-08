Arrimadas: Sánchez es especialista en llegar el último y ponerse el primero

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha lamentado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no comparezca para informar de cuestiones importantes que afectan al país y le ha acusado de esconderse detrás del buen trabajo de los servidores públicos y de ser un especialista en llegar el último y ponerse el primero .

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en el Congreso, en la que ha arremetido contra Sánchez por no rendir cuentas ante los ciudadanos como sí han hecho otros lideres europeos, entre ellos los presidentes de Alemania, Reino Unido o Francia, Angela Merkel, Boris Johnson o Enmanuel Macron, respectivamente.

Arrimadas ha opinado que España debería celebrar un debate sosegado y serio en el Congreso para fijar una posición de país y dar una imagen de fortaleza ante un acontecimiento histórico con repercusión mundial, como es la situación que se está viviendo en Afganistán.

Tras recordar que se han perdido 100 vidas españolas en ese país, Arrimadas ha pedido a Sánchez que lidere la situación y no se esconda "tras sus ministros, militares y los servidores públicos", a los que ha trasladado su reconocimiento por la labor que están desempeñando.

Sobre la subida del precio de la luz, ha ironizado con que no se quiere ni imaginar que harían el PSOE y su socio, Unidas Podemos, si no estuvieran en el Ejecutivo, y ha pedido al Gobierno que tome cartas en asunto porque es un problema que afecta no solo a las familias más vulnerables, sino también a las clases medias españolas.

En este sentido, ha pedido la convocatoria de una mesa por la energía para buscar soluciones a corto, medio y largo plazo, toda vez que, en su opinión, hay margen de actuación para evitar la subida alarmante del precio de la luz.

En dos semanas Sánchez va a tener una mesa de chantaje de Cataluña, pero no hay mesa de la energía, ha subrayado, antes de añadir que por desgracia el presidente está más pendiente de contentar a Oriol Junqueras (líder de ERC) que de trabajar para que se pueda bajar el precio de la luz.

En cuanto a la pandemia, la líder de Ciudadanos ha censurado igualmente que el presidente del Gobierno se haya ocultado "detrás de las comunidades" y no haya propuesto "ni plan ni un paraguas jurídico nacional", obligando a las autonomías ha hacer lo que han podido.

En este punto le ha pedido que rectifique y lidere la situación, tras recordar que hay más retos por delante que afrontar como la necesidad de poner o no la tercera vacuna para inmunizar a la sociedad.

Por otra parte, ha pedido una comisión de investigación sobre la catástrofe ecológica del Mar Menor para depurar responsabilidades de algo que ha culpado a los distintos gobiernos que ha tenido la Región de Murcia. Estamos a tiempo de que el Mar menor no se convierta en el mar muerto, ha apostillado.

En cuanto a la devolución de menores de Ceuta a Marruecos, ha dicho que quiere que se cumpla la ley, tras denunciar que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no solo hace "chapuzas", sino que es "opaco" y "pretende decir que la competencia no es suya".

El problema no es que no tenga competencias, sino que sufre una gran incompetencia a la hora de afrontar estas cuestiones, ha concluido.