Arrimadas: “Sánchez ha confundido a Cataluña con el racista de Torra”

La portavoz de Cs y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "confundido a Cataluña con el racista de Torra" y ha asegurado que cualquier concejal de su partido tiene más dignidad y valentía que todo el Gobierno junto.

En un acto este domingo en Barcelona ante unas 600 personas, ha acusado al PSOE y al PP de haber "vendido a los catalanes" y de depender de los nacionalistas, y ha defendido que Cs es el único partido de centro y moderado con las manos limpias para gobernar.

"El único que puede llevar la dignidad de estos catalanes silenciados es Albert Rivera", y ha pedido ganar a Pedro Sánchez en las urnas y que nunca más haya un presidente que dependa de los nacionalistas para gobernar, sino que piense en el bien común, ha dicho.

Arrimadas, a Puigdemont: "No me extraña que no le dejen ni entrar en el Parlamento Europeo"

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha reprochado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que agradezca a los habitantes de Amer su rechazo a la visita que ella ha hecho este sábado: "No me extraña que no le dejen ni entrar en el Parlamento Europeo", en alusión al veto de la Eurocámara a acoger un acto de él el lunes.

En un tuit, Arrimadas ha lamentado que Puigdemont "está muy orgulloso de que se reciba así hoy en Amer al primer partido de Cataluña", ya que el expresidente había dicho que está orgulloso de los habitantes de su pueblo natal de Girona.

Arrimadas ha añadido que es difícil ser constitucionalista y vivir en Cataluña porque "muchos pueblos de Cataluña están tomados por el separatismo", y ha defendido a la vez que el último rincón de Cataluña es tan español como la plaza Colón de Madrid --donde Cs coorganizó la manifestación de la semana pasada--.