Arrimadas se reúne con Bal y ve "avances" hacia una candidatura de unidad para liderar Ciudadanos

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha reunido este lunes con el vicesecretario general del partido, Edmundo Bal, y ha trasladado que ve "avances" para conformar una candidatura de unidad con el fin de liderar el partido, según han informado fuentes del entorno de Arrimadas a Europa Press.

La reunión se ha alargado una hora en el Congreso de los Diputados tras el llamamiento hecho por Arrimadas a una candidatura de unidad de cara a la próxima Asamblea Extraordinaria de Refundación que se celebrará en enero.

La cita se ha producido a instancias de la líder de la formación naranja, que ha asegurado que ve avances hacia la candidatura de unidad "por la que apuesta y seguirá trabajando para conseguirlo", han añadido las citadas fuentes.

Por su parte, Edmundo Bal ha subrayado que ambos han hablado "como tantas veces" sobre el futuro del partido. "Coincidimos en que todos somos necesarios para relanzar este proyecto y los afiliados de Ciudadanos, nuestra razón de ser", ha escrito el vicesecretario de la formación en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press.

El cónclave se ha producido después de que Bal haya afirmado este lunes que su candidatura para liderar el partido ya es de unidad, y de que Arrimadas haya desvelado que su objetivo es conformar una candidatura única que aúne diferentes perfiles, también nuevos, de cara a la Asamblea Extraordinaria de enero. Por ello, Bal también propone integrarse en su lista a la hasta ahora presidenta.

Arrimadas ha trasladado durante esta jornada que presentará su candidatura para liderar el partido si su "mano derecha", Bal, no se aviene a negociar una lista de unidad cuyo objetivo último es "evitar una batalla campal" en la formación. Así, ha explicado que, en caso de que la lista de unidad prospere, podría incluso no encabezarla porque, aunque aún no está "definida", está dispuesta a dar protagonismo "a perfiles más desconocidos".