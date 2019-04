Arrimadas replica a Torra: "Son muy pesados, ni el día de Sant Jordi"

La cabeza de lista de Ciudadanos por Barcelona en los comicios del 28A, Inés Arrimadas, ha replicado este martes al presidente catalán, Quim Torra, que ha apelado a la mediación internacional para solucionar el conflicto catalán: "Son muy pesados, ni el día de Sant Jordi".

En declaraciones a los periodistas en una carpa callejera que Ciudadanos ha montado con motivo de la Diada de Sant Jordi, Arrimadas ha afirmado que hoy "el protagonista" no es Carles "Puigdemont ni los candidatos separatistas. Hoy son los libros, las rosas y los catalanes", ha reivindicado.

"No me extraña que al final no les haga caso nadie", ha proseguido Arrimadas, que se ha declarado "harta" de los dirigentes independentistas, que son "muy pesados y cansinos" y a quienes ha pedido que "dejen de bombardear a los catalanes con propaganda separatista".

Preguntada por el debate electoral celebrado este lunes en RTVE, la portavoz nacional del partido naranja ha sostenido que el presidenciable de Ciudadanos, Albert Rivera, fue el "ganador claro".

Ha afirmado que la Diada de Sant Jordi es "uno de los momentos más bonitos del año para estar en Barcelona" y ha señalado que "debería ser la fiesta de Cataluña", porque en ella "todos los catalanes se sienten representados y reflejados", no como el 11 de septiembre, fecha a su juicio "patrimonializada por el separatismo".