Arrimadas rechaza las críticas de Punset por la estrategia de Cs en Cataluña y dice que hace dos años opinaba otra cosa

Censura que ni la eurodiputada ni su marido, el diputado autonómico valenciano Alexis Marí, se queden el acta y el sueldo público

La portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha rechazado las críticas de la eurodiputada Carolina Punset, que acaba de abandonar el partido, y ha afirmado que ahora dice lo contrario de lo que opinaba hace dos años porque su objetivo es perjudicar a la formación naranja.

"Lo que ha pasado es que la hemos pillado con el carrito del helado, ha utilizado un coche oficial para ir con su marido como eurodiputada a ver a un fugado de la Justicia que ha dado un golpe a la democracia", ha dicho sobre la reunión que Punset y el diputado de las Cortes Valencianas Alexis Marí --que dejó Cs en 2017-- mantuvieron este mes en Waterloo con el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont.

En rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva permanente del partido, Arrimadas ha subrayado que mantener ese tipo de encuentros, del que se enteraron "hace unos cuantos días", "no es compatible con ser un cargo público de Ciudadanos" y por eso se le abrió a Punset un expediente de expulsión. En estas circunstancias, "cualquier cosa que pueda decir para perjudicar al partido la dirá", ha añadido.

"AHORA DICE QUE SOMOS MUY DUROS" EN CATALUÑA

Por otro lado, la portavoz de Cs ha calificado de "sorprendente" que, en la carta en la que explica las razones por las que no quiere seguir como afiliada, la eurodiputada se queje de que desde el aparato del partido espíen como "agentes de la KGB" a aquellos que no están de acuerdo con pedir la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Según Punset, en situaciones excepcionales como esta hay que "escuchar al adversario" y buscar soluciones, no caer en "insultos y provocaciones".

Arrimadas ha señalado que antes Punset "criticaba precisamente todo lo contrario". "Decía que estábamos siendo muy blandos con nacionalismo y ahora dice que somos muy duros", ha apuntado.

Cuando, hace dos años, Carolina Punset anunció su salida de la Ejecutiva de Ciudadanos, dijo que se iba por diferencias estratégicas con la dirección del partido y por considerar que no se estaban combatiendo suficientemente los nacionalismos y regionalismos. Entonces defendió que el "nacionalismo moderado" no existía y que no era posible abrir espacios de consenso.

Por otro lado, Arrimadas ha censurado que tanto Punset como Marí se nieguen a abandonar sus escaños en el Parlamento Europeo y las Cortes Valencianas, respectivamente. "No sé si mantienen los valores, pero el acta y el sueldo, esos de momento no los van a dejar", ha afirmado.