Arrimadas pide “sensatez” a PSOE y a PP sobre el futuro de Doñana

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha pedido este sábado al PSOE y al PP sensatez y seriedad sobre el futuro del Parque Nacional de Doñana y ha lamentado que ambos partidos lo hayan usado como arma electoral, con lo que ha animado a alcanzar un acuerdo sobre el espacio protegido.

Arrimadas, a preguntas de los periodistas antes de presidir un acto de apoyo la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Cádiz, Juan de Dios Sánchez, ha defendido que cuando una administración tiene una responsabilidad tan importante, lo que tiene que hacer es valorar si las normas que ha adoptado son correctas, y, en caso de que haya un problema, rectificar.

La portavoz de Ciudadanos ha comparado este asunto, en el que se tramita una proposición de ley sobre la ordenación de regadíos de la corona norte de Doñana, con lo ocurrido en la manga del mar Menor, y ha recordado a PP y PSOE la importancia de proteger un patrimonio que es de todos, no solo de los andaluces o de los españoles, sino de toda la humanidad, porque son espacios protegidos con una importancia inmensa.

Arrimadas ha asegurado que una administración no es dueña de un espacio, por lo que cree que, si la norma que iba a regular los regadíos en Doñana "está mal hecha", que se corrija, que se llegue a un acuerdo, y que no se use como arma electoral.

Los espacios están degradándose mientras PSOE y PP se echan las culpas, ha lamentado Arrimadas, quien ha defendido que, por eso, Ciudadanos haya quedado al margen de este debate, aunque ha recomendado que, si la Comisión Europea ha dado unas indicaciones, no pasa nada por corregir una ley.

También ha señalado que el protagonismo no pueden ser las peleas, sino las propuestas, de ahí que haya reclamado sensatez y seriedad como la tendrían los andaluces si tuvieran que gestionar Doñana, porque lo harían de manera más realista que cuando lo han tenido que hacer PSOE y PP.