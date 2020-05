Arrimadas pide a Sánchez "plan B, C y D" por si fallan apoyos a más prórrogas

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha emplazado a Pedro Sánchez a que prepare "un plan B, C, D y los que hagan falta", por si no consigue los apoyos para una nueva prórroga del estado de alarma. "¿Qué pasa si pierde la votación? ¿No nos va a proteger de ninguna manera?", ha preguntado.

En su segunda intervención en el pleno y probablemente la última "antes de traer un niño a este mundo", según ha apuntado la propia Arrimadas, a la que se le ha quebrado un momento la voz al decirlo, ha pedido al Ejecutivo que cada vez que voten algo o tomen alguna iniciativa "no piense en salvar la carrera política o en salvar a un gobierno a toda costa: piense en salvar vidas y en salvar empleos".

Para ese objetivo, ha asegurado, tendrá los diez escaños naranjas, "pero no para salvar a su Gobierno, sino para salvar a los españoles". No obstante, ha advertido a Sánchez que no va a dejar de denunciar "los errores y los abusos" que ha cometido al gestionar la crisis del coronavirus.

Ha insistido en que, al margen de lo que pueda pasar dentro de dos semanas, Sánchez "necesita un plan B de salida", criticando que el presidente afirmara el sábado que no había ningún plan B, si no se apoyaba otra extensión del estado de alarma.

También ha hecho hincapié en que ella va a pensar siempre en el interés general, "en los 244 fallecidos de hoy", en las familias y en los autónomos que podrían quedarse descolgados de las ayudas si el Congreso no autoriza otra prórroga.

"Y no me importa que unos días algunos me llamen facha y otros traidora", ha subrayado y ha afirmado que Cs va a intentar ser "lo más útil posible a los españoles", como hoy, con un apoyo con condiciones a una cuarta prórroga, lo han sido.

Otro de los reproches que ha hecho a Sánchez es que elija a Adriana Lastra para defender la posición socialista, lo que, a su juicio, no le da mucha credibilidad cuando apela "a la unidad política" y ha censurado que haya cargado las tintas sobre el PP por abstenerse en la votación y no haya dicho nada de ERC, que votará en contra.