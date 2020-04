Arrimadas pide a Sánchez y Casado que estén a la altura: "Hay urgencia"

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha pedido a Pedro Sánchez y a Pablo Casado "que estén a la altura de las circunstancias" porque en esta crisis provocada por la COVID-19 "hay urgencia en el tiempo" y lo que se necesita es un mecanismo ágil para llegar a un acuerdo "sensato" lo antes posible.

En una rueda de prensa telemática tras la reunión de su Ejecutiva permanente por videoconferencia, Arrimadas ha dicho que no le preocupa tanto donde se celebren las reuniones para llegar a ese gran acuerdo sino que el procedimiento "se agilice", respondiendo a la decisión pactada entre el jefe del Gobierno y el presidente del PP de que éste se negocie en una comisión parlamentaria.

"No nos dejemos llevar por la palabrería política de siempre, busquemos soluciones porque la gente no puede esperar mas ni en el ámbito sanitario ni en el económico", ha subrayado Arrimadas tras afirmar que no ha hablado con Casado en las últimas horas aunque ha dicho que Cs mantiene una reunión fluida con el PP.

Sobre la idea del Ejecutivo de hacer una desescalada por territorios, la líder naranja ha afirmado que no hay ningún proyecto escrito y ha urgido a Sánchez a poner en marcha "un plan nacional de desconfinamiento progresivo" aunque eso no quita -ha señalado- para que haya determinadas circunstancias que tengan que tener en cuenta las comunidades autónomas.

"Hay que empezar a recuperar la economía no podemos estar ni tres ni cuatro meses con la economía congelada. Eso no lo soporta ningún país", ha recalcado Arrimadas al emplazar a Sánchez a que deje de improvisar y generar incertidumbre y a que consensúe la propuesta de desconfinamiento con la oposición y los agentes sociales. EFE