Arrimadas pide al PP moción de censura contra Sánchez para evitar la reforma

La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha pedido este sábado al PP, principal partido de la oposición, que presente una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez para evitar que apruebe la reforma del delito de sedición antes de Navidad.

En un acto de partido en Sevilla para presentar a los candidatos a las próximas elecciones municipales, Arrimadas ha asegurado estar "afectada con lo que está pasando estos días en el Gobierno nacional".

"Pedro Sánchez, en una demostración más de qué es la persona con menos escrúpulos de este país, va a eliminar el delito de sedición para contentar a sus socios; los indulta y ahora les pones un Código Penal fetén para la próxima vez que quieran dar un golpe de Estado que encima ni los molesten", ha dicho.

En su opinión a Sánchez "lo que le falta es declarar él mismo la independencia de Cataluña y que nadie dude que si lo necesitará lo haría".

"¿Os imagináis negociar la política de prevención de incendios con pirómanos, o la política seguridad en el metro con la asociación de carteristas?", se ha preguntado para después añadir que "eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez, negociar el delito de sedición con los que le están diciendo a la cara que van a volver a dar un golpe de Estado".

Ante esto que "es tan grave", ha dicho, "el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tiene que presentar una moción de censura para frenar el plazo que tiene Sánchez de que esto se apruebe antes de Navidad y que nadie se entere de nada".

"Si se presenta una moción de censura, a Sánchez no le van a salir las cuentas con los plazos, se le va a acercar más la aprobación de esta infamia a las elecciones municipales y, al menos, si se atreve a hacerla que lo pague en las urnas y que no lo haga por la puerta de atrás en plenas navidades para que no se entere nadie; al menos que lo pague donde más le interesa que es en los votos, porque no le interesa otra cosa", ha concluido.