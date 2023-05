Arrimadas y Picazo (CS) abogan por bajar impuestos y "regenerar" instituciones: "Sin sombra de corrupción"

La presidenta de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha mostrado su apoyo a la candidata de la formación naranja a la Presidencia de Castilla-La Mancha y la Alcaldía de Albacete, Carmen Picazo, y ha compartido sus objetivos: bajar impuestos y "regenerar" las instituciones.

Así se han expresado ambas políticas, que han abogado por rebajar impuestos y tasas, atraer inversión y apostar por una "regeneración democrática" de las administraciones públicas.

"El Ayuntamiento de Albacete no puede estar bajo la sombra de la sospecha y la corrupción", ha aseverado Arrimadas, haciendo referencia a las últimas informaciones que apuntarían a un presunto caso de prevaricación administrativa del equipo de gobierno de Emilio Sáez en la contratación de auxiliares en la llegada de la Vuelta Ciclista de 2021.

En este sentido, Arrimadas ha remarcado las líneas rojas de Ciudadanos en lo que a pactos se refiere.

"Los pactos los van a decidir las personas del territorio, es decir, Carmen será la responsable de elegir pactos tanto en el Ayuntamiento como en la Junta, pero hay una línea roja innegociable que es la regeneración. El Ayuntamiento de Albacete no puede ser el cortijo de nadie, no puede ser el enchufismo de nadie, queremos que funcione como un reloj", ha dicho, reiterando que, si Ciudadanos es decisivo, "no habrá nadie en el gobierno de Albacete bajo la sombra de la sospecha".

ARRIMADAS PIDE EL VOTO DE LOS INDECISOS

Del mismo lado, la presidenta del partido en el Congreso ha pedido el voto de los ciudadanos, especialmente de los indecisos.

"Si esos indecisos, los que piensas que CS es un buen partido, los que saben que somos un partido imprescindible, van a votar, puede que CS pueda gobernar Albacete y en muchísimos lugares más, así que la clave es la movilización, yo sé que es mucho pedir, pero les pido que voten el domingo y se puedan garantizar un mejor futuro para los próximos cuatro años", ha incidido.

Sobre las encuestas, Arrimadas ha dicho que "hay de todo tipo" y que PP y PSOE ya están "muy acostumbrados a decidir el voto de los ciudadanos", ha hablado sobre los últimos casos de compra de votos y ha aseverado que su partido "no va a decidir el voto de la gente".

Por su parte, Picazo ha agradecido a Arrimadas su presencia en la ciudad y ha hablado también sobre la "necesidad de regeneración y limpieza" en las instituciones.

"Les anuncio que cuando Ciudadanos entre en el Ayuntamiento de Albacete decidiremos por la regeneración democrática, va a ser una prioridad, nosotros no vamos a permitir que existan en el Ayuntamiento ningún gobierno bajo la sospecha de la corrupción", ha finalizado.