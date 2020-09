Arrimadas negociará los PGE pese al desplante de Sánchez: "Es mi obligación"

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que pese a la distancia que este miércoles marcó Pedro Sánchez con su partido de cara a los presupuestos generales del Estado (PGE) para 2021, se sentarán a negociarlos: "Este Gobierno no se lo merece pero es mi obligación que los presupuestos salgan lo más sensatos y razonables posible".

Eso sí, ha dejado claro que las nuevas cuentas públicas no se van a aprobar con ERC y Bildu y a la vez con Ciudadanos: "Eso no se va a producir y Sánchez va a tener que elegir".

"Si fuera por cómo me llevo con Pedro Sánchez, muchas cosas no haría, pero lo importante no es Pedro Sánchez o lo que diga, lo importante es España y estamos en una situación excepcional", ha recalcado Arrimadas en una entrevista en Telecinco.

Se ha referido así a las afirmaciones que hizo la víspera el presidente del Gobierno sobre Cs cuando dijo que la formación naranja nunca se ha salido "de la foto de Colón" al responder a las críticas de ERC por plantear posibles pactos presupuestarios con Cs.

Arrimadas da por hecho que los presupuestos se van a aprobar porque "el separatismo quiere sacarlos" para pactar sus privilegios, según ha dicho, y, por tanto, su obligación es sentarse a negociar para que las cuentas salgan "más moderadas y no se centren en hablar de Junqueras, Puigdemont, de la separación y el referéndum".

Ha afirmado que su partido no va a entrar "en el barro político" con la que está cayendo y seguirá adelante con su decisión de que los presupuestos sean los más beneficiosos para los españoles: "Yo no puedo dormir tranquila si en un momento como este me quedo en un rincón diciendo que este Gobierno es muy malo y sin hacer nada más".

Tras insistir en que a los políticos no solo les pagan cuando están gobernando, la líder de Cs piensa que "esto es lo único responsable que se puede hacer en este momento" y ha pedido "una tregua política" para afrontar este momento, advirtiendo del otoño "duro" que se avecina en términos económicos y sanitarios por la pandemia.

Al hilo de esto, ha pedido al Gobierno que "deje de atacar Madrid, que deje de decir no se qué del trifachito" y que la oposición haga un esfuerzo porque a ella también "le cuesta horrores" sentarse con Sánchez a negociar.