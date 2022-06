Arrimadas llama "jeta" a Sánchez por no convocar ya el debate de la nación

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha calificado este lunes de "jeta" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no convocar en cuatro años el debate sobre el estado de la nación y pretender hacerlo en julio "para que no se entere nadie" alegando motivos de agenda.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al comité permanente de su partido, en la que ha arremetido también contra Sánchez por no encontrar un "huequecillo" para hacer algo que debería ser "prioritario" y "obligatorio", y que no es otra cosa que "dar la cara" y "no esconderse".

"No es que tenga una intensa agenda, es que tiene una inmensa jeta el señor Pedro Sánchez", ha apostillado Arrimadas, quien también ha lamentado que la Generalitat haya recurrido la sentencia del catalán antes de que acabase el plazo para instaurar el castellano en todas las escuelas alegando que puede causar graves perjuicios.

Al respecto, la líder de Cs ha dicho que "el problema es que la Generalitat separatista tiene a un abogado que es el señor Pedro Sánchez", que es el mejor aliado -en su opinión- de los "insumisos y de los golpistas" que están gobernando Cataluña.

"Por lo tanto, lo más grave no es lo que haga la Generalitat, es lo que no hace el Gobierno de España", ha añadido.