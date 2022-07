Arrimadas: habrá Presupuestos si Sánchez encuentra que más "regalar" a las "pirañas separatistas"

La presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas está convencida de que el Gobierno podrá aprobar unos nuevos Presupuestos para 2023si el presidente Pedro Sánchez "encuentra otro trozo de España" que "regalar" a las "pirañas separatistas", como si fuera un "trozo de carne".

Así lo asegura la líder del partido 'naranja' en una entrevista con Europa Press en la que también admite que los constitucionalistas están "desmovilizados" en Cataluña porque perciben que el Gobierno les "ataca" y les "vende" ante sus aliados parlamentarios.

Preguntada si ve factible que el Ejecutivo pueda sacar con facilidad unas nuevas cuentas públicas para su tercer año de mandato, Arrimadas señala que "probablemente" las pueda sacar adelante si encuentra "otro trozo de España que regalar a los separatistas".

"Es el único plan que tiene Pedro Sánchez, ir buscando trozos de España para regalárselos al separatismo como quien entrega carne a las pirañas; si encuentra más trozos de España, los podrá sacar", augura.

Y es que, desde su punto de vista, no hay ninguna "esperanza" de que al presidente del Gobierno "le entre el sentido común y de Estado al final de la legislatura" e intente aprobar los Presupuestos con otros aliados.

En este sentido, recuerda que Ciudadanos ya le "tendió la mano" en negociaciones anteriores pero Sánchez la rechazó. "Toda España vio que tuvo otra opción para tomar el camino sensato y decidió tirarse a los brazos de (Arnaldo) Otegi y (Gabriel) Rufián", apunta Arrimadas.

Otegi preside el club de fans de Sánchez

A su juicio, Sánchez es "el presidente soñado por el separatismo". "No me extraña que le quieran mantener en Moncloa y que Otegi sea el presidente de un club de fans de Sánchez, lo que están consiguiendo con él no lo habían ni soñado con ningún presidente anterior", destaca.

Arrimadas considera que con sus políticas el presidente consigue que el nacionalismo esté "crecido". En Cataluña, denuncia, "campa a sus anchas", como demuestra el hecho de que la Generalitat siga sin cumplir la sentencia que garantiza al alumnado catalán a recibir al menos un 25% de las clases en castellano.

"Y el PSOE, en lugar combatirlo lo que hace es darle la razón o aprobar una ley para que se puedan saltar la sentencia", censura, confirmando que Cs se sumará a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra esa nueva norma aprobada "con el apoyo de un PSC compinchado con los insumisos y los nacionalistas".

Estas actitudes, protesta la líder de Cs, hacen que los votantes constitucionalistas se sientan "desamparados" y "desmovilizados". "Viendo que el Gobierno nos vende y nos ataca, hay mucha gente sin ganas de participar en las elecciones", reconoce, aludiendo a los datos de abstención de los últimos comicios catalanes.

Si lo vuelven a hacer, nosotros también

"Pero lo que sí le puedo decir es que el votante constitucionalista no ha desaparecido, se ha desmovilizado, pero no ha desaparecido", argumenta, subrayando si que los independentistas abren otro proceso similar al de 2017, esta parte de los catalanes saldrá de casa y reaccionará.

En este punto, reivindica la victoria de Ciudadanos en las urnas en diciembre de aquel año y la gran manifestación contra el 'procés' convocada en Barcelona. "Por eso es tan importante recordar la victoria de 2017, porque se demostró que si lo vuelven a hacer nosotros también lo volveremos a hacer", sentencia.

"Si lo vuelven a hacer --abunda-- nosotros volveremos a salir a las urnas y a las calles. Aquello sirvió para reconocer que no estábamos solos, que no estábamos locos y para poner pie en pared decir que nunca más vamos a dejar que nos hagan nada parecido".