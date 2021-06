Arrimadas: "La foto que se tiene que buscar es la de Sánchez con los golpistas"

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha exigido este domingo al Gobierno que no se indulte a los presos del 'procés' "en nombre de los catalanes constitucionalistas" y ha considerado que la foto que se tiene que buscar no es la de Colón, es "la de Pedro Sánchez con los golpistas".



En unas declaraciones previas a la concentración en la plaza de Colón, Arrimadas ha subrayado que con los indultos Sánchez quiere "ganar tiempo en Moncloa" y ha recordado que se presentó a las elecciones diciendo que "no iba a indultar a los golpistas y que iban a cumplir la sentencia íntegra, por eso queremos que cumpla su promesa".



Arrimadas, que ha sido increpada con gritos de "traidora", ha asegurado que Sánchez mintió "para ganar votos y ahora arrodillándose para ganar tiempo".

???? Hoy nos une aquí la democracia, la justicia y el sentido común.



?? @InesArrimadas "Sánchez dijo que traería detenido a Puigemont y que tipificaría el delito de referéndum ilegal" #13JIndultosNO



?? Y ahora vende y humilla a todos los españoles para mantenerse en La Moncloa. pic.twitter.com/wwqef5wZdA — Ciudadanos ???????? (@CiudadanosCs) June 13, 2021





La líder de Cs ha reprochado a Sánchez que "mintiera en campaña electoral" y lo hizo porque "sabe que la sociedad española no es favorable a los indultos" y ha insistido en que "no lo haga en nuestro nombre".



También ha arremetido contra la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y ha dicho que sus declaraciones, en una entrevista hoy en La Vanguardia, "diciendo que el separatismo en Cataluña supone una auténtica vergüenza. Decir eso es no enterarse de nada o tener una facilidad de mentir asombrosa".



"No es Cataluña la que se indulta con esto, lo que se indulta es a quienes han roto Cataluña", ha subrayado.



Arrimadas ha pedido "comprensión y reconocimiento" con quienes durante años han sufrido al separatismo, "y con quienes han dado la cara en Cataluña por el resto de España".



"Estamos hartos de que se den premios a quienes se saltan las leyes y a quienes rompen la democracia", ha dicho.



Arrimadas ha pedido al Gobierno que "tome nota" de esta concentración que demuestra que "la sociedad española no quiere los indultos" y ha lamentado que el PSOE siempre esté con "mentiras, engaños y puñaladas traperas".



La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha destacado la importancia de esta manifestación para que Sánchez "abra los ojos" y vea el rechazo de la ciudadanía a los indultos de los condenados por el procés y a la "mentira", que, ha dicho, "tiene que empezar a pasarle factura".



"A Sánchez le gustaría que los constitucionalistas estuviéramos divididos, pero los ciudadanos que creen en la Constitución, en la unidad de España y en la democracia y que un presidente no debería mentir, aquí están", ha dicho Villacís, antes de participar en la manifestación.



Según Villacís, Sánchez no va a "tomar nota" del rechazo de la ciudadanía a los indultos porque "solo le importa mantenerse en el poder".



"La mejor garantía de que Sánchez iba a indultarlos es que Sánchez nos dijo a todos los españoles que no los iba a indultar", ha afirmado la vicealcaldesa, y ha añadido que "no le quedan votantes, no hay gente que confíe en él".