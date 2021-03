Arrimadas exige a Sánchez un plan nacional para la Semana Santa

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido este jueves al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, un plan nacional de salud ante la covid-19 para Semana Santa que marque las restricciones, para que no haya una "guerra" de comunidades y tanta incertidumbre y desconcierto de ciudadanía y sectores económicos.

Para la líder de la formación naranja, lo lógico es que medidas tan claras como los confinamientos perimetrales se tomen a nivel nacional, por lo que ha pedido al Gobierno de Sánchez que establezca un plan de salud para Semana Santa en el que se diga claramente qué se va a poder hacer.

"Ya tuvimos 17 Navidades que se han traducido en miles y miles de desgracias para muchísimas familias. No podemos tener 17 Semanas Santas, no podemos seguir insistiendo en este error", ha incidido Arrimadas, quien ha insistido, preguntada por las reticencias de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a cerrar la región y la posición al respecto del vicepresidente de Cs, Ignacio Aguado, que su compañero también ha apelado a ese plan nacional y que los criterios sanitarios son los que marcan las restricciones.

Por tanto, ha insistido en pedir al Gobierno ese plan coordinado, "poniendo los datos sanitarios por delante y preparándonos -ha apuntado- para la recuperación económica", porque no puede no ser que comerciantes, hosteleros y pymes sigan sufriendo restricciones y "no vean ayudas directas".

En su opinión, Sanidad implantará restricciones porque los datos "así lo exigen", pero deben ir necesariamente acompañadas de ayudas directas y Sánchez debe "dejar de hacer anuncios vacíos", en alusión a los 11.000 millones de euros anunciados hace una semana.