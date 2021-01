Arrimadas exige a López Miras que cese a su consejero de Salud por "saltarse la cola" para vacunarse

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido este miércoles al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), que cese a su consejero de Salud, Manuel Villegas, por "saltarse la cola" para ponerse la vacuna del coronavirus, ya que este comportamiento es "indignante", a su juicio, y debe tener consecuencias.

"Es absolutamente intolerable e indignante que haya políticos que se hayan saltado la cola y que se hayan puesto los primeros para vacunarse. Esto no lo entiende absolutamente nadie y es un insulto a todas las personas mayores, a los enfermos crónicos y a los sanitarios que están pacientemente esperando que les llegue la vacuna", ha declarado en rueda de prensa en Sevilla tras una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Como ya reclamaron este martes desde Cs Murcia, que comparte el Ejecutivo autonómico con el PP, Arrimadas ha afirmado que Villegas debe abandonar su cargo.

"Y si no dimite el consejero, estoy convencida de que el presidente de la Región de Murcia le cesará, porque lo que no se puede imaginar ningún español es que esto no tenga consecuencias", ha añadido, sin aclarar si Ciudadanos se plantea romper el acuerdo de gobierno con el PP en el caso de que Villegas continúe en su puesto.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)