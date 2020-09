Arrimadas dice a Sánchez y Casado que "la solución" para renovar el CGPJ es cambiar la ley para "despolitizarlo"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reiterado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no cuente con su partido para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que lo que debería hacer para conseguirlo es cambiar la Ley Orgánica que regula los nombramientos. No obstante, ha reconocido que Sánchez no le ha dado respuesta a esa petición.

En rueda de prensa tras reunirse con Sánchez en Moncloa, Arrimadas ha dicho tener "la solución para los dos": para Sánchez, que insiste en que "no puede estar 40 meses sin renovarse el CGPJ" y para Casado, que se niega a negociar con un Gobierno en el que esté Podemos.

La solución, a su juicio, es que PSOE y PP pacten una reforma de la ley, para lo que no necesitarían a Podemos y a la que Ciudadanos sumaría sus escaños para poner en marcha un nuevo sistema "mucho más despolitizado". Para Arrimadas, "no hay excusas" ni para el Gobierno ni para el PP, porque con su propuesta no cuesta ni un euro y todo el mundo gana porque se despolitiza la justicia.