Arrimadas dice que no es una estrategia su actitud con el Gobierno: "Es convicción, hay que salvar vidas"

La presidenta de Ciudadanos y portavoz en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha negado este lunes un cambio de estrategia de la formación naranja con el Gobierno de Pedro Sánchez y ha recalcado que se trata de una cuestión de "convicción" ante una pandemia "sin precedentes". "No es una estrategia, es convicción", ha dicho.

En una entrevista en Castilla y León TV, recogida por Europa Press, Arrimadas ha recordado que intentó "por todos los medios" evitar la formación del Gobierno de coalición con la 'vía 221' y un "acuerdo constitucionalista" entre PSOE, PP y Cs. "Lo que pienso de Sánchez y Podemos lo sabe toda España", ha asegurado.

No obstante, la líder de la formación naranja ha insistido en querer ser una "oposición útil" al Ejecutivo de Sánchez. "Critico decisiones erróneas y denuncio errores, pero tiendo la mano y propongo para que se corrijan. Es la más útil", ha apostillado.

"No sería una oposición útil si no denunciara los errores del Gobierno, pero tampoco seria oposición útil si no propusiera cosas, tendiera la mano e intentara por todos los medios a mi alcance que el Gobierno corrija el rumbo y que podamos mejorar entre todos", ha admitido la líder de Cs. Por ello, ha declarado que lo prioritario es "salvar vidas y empleos" y que "ahora nadie puede tener otro objetivo".