Arrimadas dice que a Cs le interesa más movilizar el voto constitucionalista en Cataluña que los escaños de cada partido

Señala que el PSC y el PP simplemente aspiran a aumentar su cifra de diputados porque ahora están "en los huesos"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este martes que lo que principalmente le interesa a su partido de cara a las próximas elecciones en Cataluña, más que el número de escaños que obtenga cada una de las candidaturas de Cs, el PSC y el PP, es lograr una "movilización extraordinaria del voto constitucionalista" que permita echar de la Generalitat a las formaciones independentistas.

"A mí, que soy catalana y que también sufrimos las consecuencias" de los gobiernos nacionalistas, "lo que me interesa es que haya una movilización extraordinaria del voto constitucionalista" que "nos permita, de una vez por todas, sacar a este Gobierno que nos está arruinando y nos está dividiendo", ha declarado en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press.

Lo que espera es poder "abrir una nueva etapa en Cataluña" con un Ejecutivo "leal a la Constitución, sensato" y que "no intente confrontar con el resto de España".

Según ha señalado, lo que se consiguió en los comicios de 2017 --en los que Ciudadanos fue el partido más votado aunque no pudo sumar una mayoría parlamentaria suficiente-- fue, precisamente, una gran movilización del electorado no nacionalista, pero ahora hay que lograr una mayoría que permita gobernar.

EL "EGOÍSMO" DEL PSC Y EL PP

"Me da igual cuántos escaños saquemos cada uno, a mí lo que me importa es gobernar. Veo que el único partido que está pensando en los ciudadanos y no en cuántos escañitos tenemos cada uno es Cs, y me da mucha pena", ha añadido.

Tras lamentar que, por "egoísmo", el PSC y el PP no hayan aceptado la "alianza constitucionalista" que Ciudadanos les propuso para concurrir juntos a las elecciones de febrero, Arrimadas se ha mostrado convencida de que con esa fórmula ganarían "de calle" a las fuerzas nacionalistas.

En su opinión, ambos partidos han rechazado esa opción porque simplemente aspiran a aumentar el número de diputados respecto a sus resultados de 2017, y el PSC porque además "quiere un tripartito con Esquerra" Republicana de Catalunya (ERC).

Pero, según ha destacado, tanto los socialistas como los 'populares' están "en los huesos" en Cataluña si se compara su representación parlamentaria actual con la que tenían hace años.

Considera que para el PSC, que llegó a tener 37 diputados en el Parlament, obtener 16 en febrero sería "un resultado nefasto"; y en cuanto al PP, ha apuntado que tras las pasadas elecciones se quedó en el Grupo Mixto y, por tanto, "es difícil bajar de ahí porque ya sería desaparecer".

SÁNCHEZ HACE "FUERTE" AL INDEPENDENTISMO

Arrimadas ha admitido que en Cataluña puede parecer difícil vencer al nacionalismo, pero ha resaltado que Cs ya ha conseguido cosas que parecían difíciles, como ser la fuerza más votada en esa comunidad o echar al PSOE de la Junta de Andalucía formando un Gobierno de coalición con el PP.

Además, ha señalado que ahora el independentismo está dividido porque hay muchos partidos distintos y una "guerra evidente" entre Esquerra y Junts per Catalunya, lo cual ofrece "una oportunidad para ir a votar en masa los constitucionalistas" y ganarles.

Lo que lamenta es que, a su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté haciendo que "el independentismo esté fuerte" políticamente, al darle a estos partidos "todo lo que quieren y más" a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

La líder de la formación naranja cree que Sánchez "ha escuchado más" al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que a "la gente moderada" del Ejecutivo y del PSOE y por eso ha pactado los Presupuestos de 2021 con ERC y con EH Bildu en vez de con Ciudadanos. A pesar de ello, ha celebrado que Cs haya logrado limitar las subidas de impuestos y, tras el fin de la negociación, haya "desenmascarado" al presidente, mostrando que "ha querido coger la mano de (Arnaldo) Otegi y de (Oriol) Junqueras".

Por último, Arrimadas ha descartado que el expresidente de Cs Albert Rivera vaya a participar en la campaña del partido para las elecciones catalanas porque "está fuera de la política", confirmando así lo que el propio Rivera dijo este lunes.

"Nosotros siempre le vamos a tener muchísimo cariño, ha sido el presidente durante muchos años y ha tirado adelante este proyecto, pero estamos en una nueva etapa en la que, evidentemente, tenemos equipo de sobra y vamos a afrontar estas elecciones con mucha fuerza y muchas ganas", ha manifestado.