Arrimadas denuncia que Sánchez no le ha propuesto nada en su reunión para los 'Pactos de Moncloa'

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, concreción en su propuesta de pacto para una salida consensuada de la crisis, celeridad y que abandone la improvisación y se aleje del discurso ideológico de Podemos.

Arrimadas ha hecho estas tres consideraciones a Sánchez en la reunión por videoconferencia que ambos han mantenido este jueves dentro de la ronda de contactos iniciada por el jefe del Ejecutivo para buscar un gran acuerdo de reconstrucción del país, una vez superada la epidemia del coronavirus. Aunque la líder de Cs ha destacado que la reunión ha sido cordial, ha advertido de que no ha recibido ninguna propuesta de contenido ni de metodología para alcanzar el pacto de parte de Sánchez, que es, en su opinión, el responsable de formularla.

Cs cree, no obstante, que el pacto debe incluir tres planes: de contingencia sanitaria, reactivación económica y protección social, diseñados por tres grupos de trabajo con presencia constante de técnicos y dos veces por semana de políticos. El Gobierno debe dejar la "retórica" y empezar a definir una propuesta, ha recalcado Arrimadas, que se ha mostrado convencida de que puede haber consenso, si la salida se centra en esos tres ámbitos. "Si seguimos en la indefinición y lo único que nos traslada el Gobierno es básicamente lo que traslada el señor Iglesias, esto no va a dar frutos", y ha insistido en que "si estos pactos se orientan para que el señor Iglesias dé sermones bolivarianos, no van a ningún lado", como tampoco lo harán si incluyen los postulados de los nacionalistas, ha dicho.

Arrimadas ha urgido además a Sánchez a acelerar los ritmos y no esperar hasta la próxima semana para mantener una primera reunión de la denominada "mesa para la reconstrucción" sin contenido ni objetivo ni calendario conocido. También le ha pedido que deje de anunciar en "ruedas de prensa los sábados y domingo por la noche" medidas improvisadas de gran calado, como la de este jueves sobre la renta mínima. Ha recalcado que el Gobierno "no puede seguir haciendo esto" y ha advertido de que si este fin de semana se vuelven a ver "anuncios en ruedas de prensa que no se han negociado con nadie, cada vez más Ciudadanos verá que realmente el Gobierno no está cambiado el rumbo ni corrigiendo su aproximación a esta crisis".

Preguntada sobre la posición de Cs respecto a la renta mínima, ha apuntado que no se puede pronunciar sobre algo que se desconoce, pero ha abogado por que todas las medidas de protección social vayan necesariamente vinculadas a medidas de reactivación económica. Sobre el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha lamentado que "en medio de una pandemia", se pague con dinero público una encuesta con preguntas "tan capciosas" dirigidas a defender las tesis del Gobierno. "No doy crédito", ha dicho Arrimadas, que ha recordado que ya ha pedido en numerosas ocasiones la dimisión del director del CIS, José Luis Tezanos, porque "es increíble cómo se ha cargado la imagen y la credibilidad" de un centro que, según ha destacado, era un referente nacional e internacional.