Arrimadas defiende sus acuerdos municipales y autonómicos: "Son bien vistos por nuestros socios europeos"

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha sostenido hoy que los pactos alcanzados por Cs en los gobiernos municipales y autonómicos tras las elecciones del 26M "son vistos con buenos ojos" por sus socios europeos, pese a las reticencias expresadas por autoridades francesas este domingo.

En declaraciones al programa 'El Objetivo' de laSexta, Arrimadas ha negado que exista distanciamiento con el presidente francés, Emmanuel Macron, por los pactos suscritos con el PP y que cuentan con el apoyo de Vox.

"Desde que se empezó a hablar del gobierno de Andalucía respondo sobre esa supuesta distancia con Macron y la realidad es que nos hemos incorporado en un grupo que se llama Renovar Europa en el Parlamento Europeo y nos hemos dado apoyo en las candidaturas", ha manifestado.

Arrimadas ha destacado que "los contactos en Europa siguen" y que están sirviendo para hacer "algo histórico, la refundación del grupo de los demócratas y liberales con un nombre nuevo en el que se ha incorporado también el grupo de Macron". Además, la portavoz de Cs ha añadido que "los gobiernos centristas y liberales en los que se integra Ciudadanos son vistos con buenos ojos por los socios europeos".

No obstante, la secretaria de Estado francesa para Asuntos Europeos, Amélie de Montchalin, ha dicho este domingo que pedirán a los eurodiputados de Ciudadanos que aclaren si siguen siendo miembros de su partido y si apoyan pactar con la ultraderecha de Vox. En una entrevista en la emisora France Inter, De Montchalin ha reiterado que el partido del presidente francés, Emmanuel Macron, "no transigirá" con cualquier entendimiento con la extrema derecha.

Sobre este punto, Arrimadas ha insistido en que Cs no va a sentarse a negociar con Vox. "Hablar sí pero negociar gobiernos solo con el PP", ha afirmado.

La dirigente de Cs ha considerado también que el líder de Barcelona pel Canvi-Cs, Manuel Valls, se "equivoca" por haber apoyado a Ada Colau para su reelección como alcaldesa de la capital catalana. Ha señalado que Valls debería haber explorado otras soluciones para Barcelona, pues cree que no existen "muchas diferencias entre Colau y (Ernest) Maragall", que también optaba a la Alcaldía por ERC, y ello por la experiencia de estos cuatro años en los que ha gobernado el Ayuntamiento.

Arrimadas se ha mostrado "muy satisfecha" por los acuerdos centroliberales alcanzados por su partido en más de 400 ayuntamientos, pues permitirán gobernar a Cs y "hacer muchas cosas", y ha rechazado las críticas del PSOE, de quien no admite "lecciones de moralidad" después de ver los pactos que ha alcanzado en Cataluña. Arrimadas, además, ha recalcado que Cs no está "para favorecer la llegada del PSOE al Gobierno a cualquier precio" y por ello no van a hacer ningún movimiento que haga presidente a Pedro Sánchez, al afirmar que les ha "dejado tirados en Cataluña", aunque si gobierna harán una oposición firme y de forma leal a España.

Sobre los presupuestos de Andalucía, ha afirmado que es "mentira que se haya eliminado la violencia de género" y el número de teléfono 116 para atender a sus víctimas, y ha dicho que la novedad es que habrá un teléfono para atender la violencia que sufren los dependientes, niños o adolescentes.