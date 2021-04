Arrimadas defiende renovar el pacto con el PP aunque Ayuso no lo merezca

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha defendido este miércoles la continuidad por otros dos años del acuerdo de gobierno en la Comunidad de Madrid entre su partido y el PP sin tener en cuenta "lo que se merezca" la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, porque no ve importante la venganza.

"¿Lo importante qué es, lo que se merece Ayuso o lo que se merecen los madrileños? ¿Lo importante es intentar vengarnos de lo que ha hecho Ayuso contra nosotros?", son las preguntas con las que ha respondido Arrimadas en una entrevista en La Sexta acerca de si sus votantes se sentirían humillados si se reedita el pacto.

La presidenta de Ciudadanos ha sostenido que ese gobierno bipartito "funcionaba muy bien" hasta que Ayuso lo rompió con "excusas" y ha rechazado un acuerdo de gobierno con el PSOE porque, a su juicio, su candidato, Ángel Gabilondo, "va en un pack" junto al de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Por otro lado, Arrimadas ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "explique cuál es el plan" para mantener la cobertura jurídica de las restricciones contra la pandemia a partir del 9 de mayo si no es prorrogado el estado de alarma.

Al respecto, ha criticado que el PP ofrezca una ley orgánica, porque permitiría a Sánchez "limitar los derechos de todo el mundo sin ni siquiera tener que pasar por el Congreso", como sí ocurre con el estado de alarma, que precisa de renovaciones periódicas por mayoría parlamentaria.

Además, Arrimadas ha defendido que la declaración de la renta incluya una casilla del 0,7 por ciento para ciencia e investigación y ha lamentado los discursos que dividen por bloques entre "rojos y fachas" o "socialcomunistas y fascistas", porque prefiere enfocarse en el futuro que en 1930.

También ha asegurado que no tiene contacto con su antecesor, Albert Rivera, desde navidades y que ni siquiera tras las elecciones catalanas se han llamado ni enviado mensajes.

No obstante, ha dicho que no están "peleados" y que "de verdad" no cree que él esté detrás de una supuesta opa del PP a Ciudadanos.