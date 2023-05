Arrimadas (CS) defiende la recuperación del tren convencional en Cuenca: "No queremos perder este hilo conductor"

La líder de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha arropado a Cristina Fuentes, candidata de la localidad a la Alcaldía de Cuenca, en el acto central de campaña de esta formación en la capital conquense, donde la diputada nacional ha defendido el ferrocarril convencional. "No queremos que se pierda el tren que ha sido un hilo conductor de conexión dentro de la provincia", ha subrayado la expresidenta de Ciudadanos.

La diputada ha afirmado que llevarán al Congreso alguna iniciativa por la recuperación de la línea ferroviaria, porque aunque hay dirigentes a los que "se les llena la boca de despoblación", ahora quitan "infraestructuras básicas, llamando precisamente a la despoblación".

"Y no puede ser que toda la población de España se concentre en unos pocos lugares, eso no es inteligente ni desde ningún punto de vista social, ni desde el económico y medioambiental", asevera. "Hay gente a la que le gustaría quedarse a vivir en sus municipios pero no lo hacen porque no hay oportunidades, no hay conexiones y no hay servicios", ha lamentado Arrimadas, que reivindica Ciudadanos como "el partido que cree en la igualdad de oportunidades, vivan donde vivan".

Como ejemplo, ha citado su propia experiencia política, cuando ha hecho campaña contra el cupo vasco en esta comunidad o cuando se ha puesto a un pacto fiscal en Cataluña siendo ella candidata a presidir la Generalitat.

AGRADECIMIENTOS A FUENTES

Arrimadas ha agradecido a Fuentes el trabajo que han hecho estos cuatro años en este Ayuntamiento y ha transmitido el mensaje de que en Ciudadanos quieren que Cuenca "deje de ser esa belleza doblemente olvidada, por el gobierno de la comunidad de Castilla-La Mancha y por el gobierno nacional".

Arrimadas ha comentado que los resultados que pueda obtener esta formación en Cuenca y en Castilla-La Mancha "dependen de la movilización". "Entiendo que la gente puede estar muy cansada de la política, pero le pido que haga un esfuerzo por votar al partido que sabe que es diferente y que mejor le representa".

"Ya está bien de que se tiren a la basura las oportunidades de Cuenca y de que no se aprovechen los fondos europeos", ha dicho la diputada nacional, quien ha defendido que Ciudadanos "representa la convicción de que Cuenca puede ser una ciudad mucho mejor para vivir" y ha animado a que el domingo vaya a votar "la gente que siente que el centro liberal es necesario".

Por su parte, Cristina Fuentes también ha dado las gracias a Inés Arrimadas y a la candidata a la presidenta de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, por acudir a Cuenca "en este 'sprint' final de campaña para explicar a los conquenses que somos un partido con muchas posibilidades de llegar a ser decisivos.