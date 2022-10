Arrimadas defiende que Ciudadanos es un partido "imprescindible"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este sábado que su partido es "imprescindible" ya que, por ejemplo, propone "reformas a las que ningún otro se atreve", defiende lo mismo "en Galicia que en Madrid" y está en contra de los presupuestos del Gobierno y el "cuponazo del País Vasco".

Arrimadas se encuentra de visita en Lugo, donde se reunió con el comité autonómico de un partido al que consideró "revulsivo".

"Somos un partido que impulsa, que es valiente y que dice lo mismo en Galicia que en Madrid, porque estamos acostumbrados a escuchar a otros partidos defender una cosa en Galicia y otra en el Congreso", indicó.

En su opinión Cs "está siendo muy valiente, con reformas a las que ningún otro partido se atreve".

"Somos el único partido a nivel nacional con experiencia de gobierno, con moderación, que está en contra del 'cuponazo' del País Vasco que defienden el Partido Socialista y el Partido Popular. Somos un partido imprescindible", aseguró.

Arrimadas explicó que "ahora" les "toca hablar de las ideas, de las propuestas políticas y, dentro de poco", abordarán la "la etapa de las candidaturas" para las municipales.

De los presupuestos del Estado dijo que "son un atraco a las siguientes generaciones y la ruina de las clases medias".

"No me extraña que les guste a los separatistas porque son presupuestos malos para España. Nosotros somos los únicos que nos atrevemos a decir que necesitamos un sistema de financiación que trate con igualdad a todos los territorios de España, que no ocurre ahora, y necesitamos reformas para garantizar el futuro de las nuevas generaciones", advirtió.

La presidenta de Ciudadanos valoró también la "nueva etapa" que emprende su partido en Galicia, "en pleno proceso de refundación".

"La mejor muestra de que la refundación va en serio es que estamos aquí, en Galicia, con nuestros compañeros, con un comité autonómico renovado", comentó.

Del proyecto de Cs en Galicia señaló que "se parece mucho a los gallegos porque es de valientes, inconformistas, honrados y trabajadores".

"Ha terminado una etapa después de todos estos años con Feijóo, el Partido Socialista no tiene un proyecto alternativo para Galicia y todos los que no sean nacionalistas en Galicia pueden ver que Ciudadanos es ese proyecto que puede relanzar a Galicia con modernidad, que puede ser inconformista, valiente y moderno", valoró.

Arrimadas pronosticó que "Ciudadanos va a ser clave en muchos gobiernos municipales" y "decisivo" en Lugo.

En la ciudad gallega, Cs está encabezado por Olga Louzao, quien agradeció la visita de la líder del partido.

"Es un momento muy importante para nosotros, el partido está empezando una nueva etapa en Galicia, y estamos encantados que su primera parada en Galicia haya sido en Lugo. Demuestra que tenemos el apoyo de la dirección del partido hacia las municipales. Estamos convencidos de que podremos cambiar el rumbo de la ciudad", afirmó Louzao. EFE

