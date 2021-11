Arrimadas critica las cuentas por "ficticias" y por subir los impuestos

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado este miércoles los presupuestos de 2022 porque se basan en previsiones "ficticias" e incluyen un "aumento masivo de impuestos".

En la defensa en el Congreso de los Diputados de la enmienda a la totalidad del Presupuesto presentada por su grupo, Arrimadas ha ironizado con que "tienen más cuentos que cuentas", lo que acabará generando un "agujero" fiscal que habrá que cuadrar con deuda, recortes o impuestos.

"La única suma que cuadra es la que necesita (el presidente del Gobierno, Pedro) Sánchez", ha acusado, al tiempo que ha añadido que no se ha desvelado "a cambio de qué" ha logrado el apoyo de Bildu, ERC o el PNV.

La líder de Ciudadanos también ha criticado el "aumento masivo de impuestos" que incluye un "hachazo" para los trabajadores autónomos o el fin del IVA reducido de la electricidad, especialmente porque no se ataja el "gasto superfluo" en "duplicidades" o "chiringuitos".

"Es un Presupuesto populista", ha asegurado, que "genera más desigualdad entre España y otros países europeos".

La portavoz de Ciudadanos ha criticado a la ministra de Hacienda y al líder del PP, Pablo Casado, por escenificar "un teatro" al estilo del dúo musical "Pimpinela", porque "se pelean en público y luego se reparten los sillones.

Así, ha recordado que llevan 40 años haciendo lo mismo, ya que el PSOE siempre presenta enmienda a la totalidad de los Presupuestos del PP cuando este gobierna y al revés.

Para Arrimadas, hay "dos Españas", la bipartidista "que no es capaz de pactos de Estado y que se reparten los asientos por detrás" y la que no quiere eso, por lo que ha justificado su enmienda por los daños que los Presupuestos representan, por las concesiones a populistas y separatistas que ocultan y por las reformas que no incluyen.