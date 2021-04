Arrimadas cree que los madrileños de centro derecha y los de centro izquierda prefieren que Cs esté en el Gobierno

Anima a los electores a votar a Ciudadanos para demostrar que "Madrid no quiere caer en los extremos ni en los experimentos"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este lunes que, en su opinión, tanto los madrileños de centro derecha como los de centro izquierda prefieren que Cs forme parte del gobierno de la Comunidad de Madrid tras las elecciones del 4 de mayo, y ha insistido en continuar con el acuerdo que su partido ha estado ejecutando junto al PP en los dos últimos años.

"La gente sensata de centro, de centro derecha, estoy convencida de que prefiere un gobierno de Ciudadanos con el PP, y la gente de centro izquierda estoy convencidísima de que también prefiere un gobierno del PP con Cs antes que uno del PP con Vox", ha declarado durante un encuentro online organizado por Nueva Economía Fórum, junto al candidato de la formación naranja a presidir la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal.

A su juicio, la presencia de Ciudadanos en el Ejecutivo regional "es garantía de buena gestión, de que no hay corrupción, de que hay moderación y modernidad". En este sentido, ha defendido que "lo más lógico, sensato y razonable" es que, en los casi dos años que faltan hasta que haya elecciones de nuevo en Madrid, "lo que funcionaba se mantenga" y que "se siga ejecutando" el acuerdo de gobierno del PP y Cs, ya que "los equipos están montados, los proyectos redactados y los Presupuestos negociados".

AYUSO ROMPIÓ CON Cs Y AHORA "SACA PECHO" DE ESE GOBIERNO

Por ello, no entiende que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso (PP), que ahora "saca pecho de la gestión de ese gobierno", cometiera la "auténtica irresponsabilidad" de romper el pacto con Cs para adelantar los comicios y "cambiarlo por algo que ya se ha hecho durante muchos años en Madrid y ha sido peor", que es que los 'populares' gobiernen en solitario.

Tras argumentar que los "casos de corrupción" del PP en Murcia hicieron necesario que Ciudadanos y el PSOE impulsaran mociones de censura contra ese partido en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de la ciudad, Arrimadas ha lamentado que Díaz Ayuso usara esto como "excusa" para convocar elecciones en Madrid.

"Si hubiéramos querido hacer las mociones de censura que ella se inventa", entonces ahora Begoña Villacís "sería alcaldesa de Madrid" y no vicealcaldesa, ha apuntado, subrayando que Cs no promovió mociones de censura ni en la Comunidad de Madrid, ni en el Ayuntamiento, ni para romper los gobiernos de coalicion con el PP en Andalucía y Castilla y León. "Nosotros cumplimos los acuerdos porque somos buenos socios", ha añadido.

Al hilo de esto, ha afirmado que Ciudadanos fue "muy generoso" con los 'populares' tras los comicios autonómicos y municipales de 2019. En esos y otros lugares, "sin que ellos hubieran ganado, les cedimos las presidencias y las alcaldías", ha recordado.

Y "a pesar de todo lo que está haciendo el PP", que "ha comprando a tránsfugas y a dos grupos parlamentarios" en la Asamblea Regional de Murcia, Cs sigue apostando por pactar con esta formación en la Comunidad de Madrid, ha agregado, recalcando que no hay que hay que pensar en los madrileños y no dejarse llevar "por las iras, las revanchas y la intención de atacar", aunque algunos partidos estén "obsesionados con atacar a Ciudadanos".

PSOE Y PODEMOS SON "UN PELIGRO PARA EL PROGRESO ECONÓMICO"

Arrimadas ha reivindicado la gestión de la formación naranja en el Gobierno madrileño, presumiendo del "milagro económico", del funcionamiento del transporte público y de las políticas sociales.

Considera que el 4-M los electores tendrán que decidir si quieren que la comunidad "siga avanzando" o si va a retroceder o paralizarse por "los discursos radicales". Les ha animado a votar a Ciudadanos y demostrar que "Madrid no quiere caer en los extremos ni en los experimentos".

En su opinión, hay que evitar que gobierne "el pack" formado por los candidatos del PSOE y de Unidas Podemos, Ángel Gabilondo y Pablo Iglesias, "un peligro para la estabilidad y el progreso económico", y que Díaz Ayuso gobierne con Vox y este partido sea el que "marque la pauta en la eduación, las políticas sociales, el medio ambiente o la igualdad".

NO HAY QUE "ELEGIR ENTRE DOS BANDOS"

Según Arrimadas, los votantes no deberían tener que "elegir entre dos bandos", porque en la formación naranja tienen la opción de "un modelo liberal en lo económico", que defiende "impuestos bajos, atraer empresas y ayudar a empresarios y autónomos", pero "con corazón en lo social" y que "lucha contra la corrupción con las manos limpias" y apuesta por la "modernidad".

Por ejemplo, ha explicado que Edmundo Bal tiene una serie de propuestas para aumentar la inversión en ciencia e investigación y garantizar la financiación de los proyectos con el fin de convertir Madrid en "la mejor región de Europa para los investigadores", porque Cs "sabe de dónde recortar" para "poder invertir donde realmente importa".

"Otros partidos dicen que van a hacer muchas cosas sociales, pero no saben cómo generar riqueza y están todo el día pensando en subir los impuestos, y otros solo se centran en bajar los impuestos y no los han bajado cuando ellos han gobernado con mayoría absoluta", ha dicho en referencia a las fuerzas de izquierda, por un lado, y al PP, por otro, acusando también a Díaz Ayuso de ignorar problemas de los ciudadanos como la dificultad para acceder a una vivienda o tener un trabajo que no permite llegar a fin de mes.

Sobre la política fiscal, ha señalado que "quien más subidas de impuestos ha hecho a nivel nacional fue un gobierno del PP", el de Mariano Rajoy, y que "Ciudadanos es la única garantía de bajada de impuestos", porque allí donde gobierna ha demostrado que se pueden cuadrar las cuentas si "se gestiona mejor", se suprimen "chiringuitos" políticos, se evitan casos de corrupción y "se mejora la eficiencia del gasto".