Arrimadas cree que la Ley de Partidos se debe cambiar si no puede "impedir que terroristas" vayan en candidaturas

La portavoz de Ciudadanos (CS) en el Congreso, Inés Arrimadas, ha considerado este viernes que la Ley de Partidos de España se debería cambiar si no puede "impedir que terroristas" vayan en candidaturas a elecciones, como ha ocurrido con las de EH Bildu para los comicios locales y autonómicos del 28 de mayo.

Sobre el debate de la ilegalización de EH Bildu, Arrimadas ha indicado, en declaraciones a los periodistas en Málaga, que si con la actual Ley de Partidos "es imposible evitar que un partido se presente a las elecciones con siete condenados por asesinato y 44 terroristas, tendremos que hablar para hacer una ley que impida presentarse a las elecciones con terroristas" en las candidaturas, sobre todo, que "no han condenado la actividad de ETA, que no han colaborado con la justicia para resolver los crímenes y que no han contribuido a un proyecto de país".

"Si con la ley actual no fuera posible impedir que se puedan presentar 44 terroristas en unas listas, un país que se respete a sí mismo debe poder trabajar para que no sea posible normalizar a un partido que se presenta con 44 terroristas condenados", ha recalcado.