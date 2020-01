Arrimadas, en COPE: "Los barones que echaron a Sánchez lo hicieron por mucho menos de lo que está haciendo"

Inés Arrimadas, la portavoz del Grupo Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, ha sido entrevistada este viernes en 'Herrera en COPE' después de llamar, sin éxito, a barones socialistas para que frenen los planes de Pedro Sánchez de ser investido presidente del Gobierno con la abstención de ERC. Según ha dicho, "ayer se pusieron muy nerviosos con mi llamada y dieron la orden de que los barones salieran a atacarme".

Arrimadas ha criticado que Cs se tenga que abstener para que el PSOE no pacte con los republicanos catalanes a cambio de "nada". "¿Nos hemos vuelto locos? Evidentemente que no", ha enfatizado."Los constitucionalistas nos tenemos que abstener gratis, pero con los nacionalistas se reúnen las veces que haga falta", ha señalado. "El constitucionalismo se tiene que arrodillar ante Sánchez y luego Sánchez ante el nacionalismo le cede todo lo que quiera", ha continuado.

La portavoz de Cs ha criticado especialmente al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, por no cogerle el teléfono y seguir, según ha asegurado, instrucciones de Ferraz. Sí habló con Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, y con Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Sobre estos dos últimos ha dicho que fueron "muy cordiales", aunque por respeto ha preferido no dar detalles de la conversación.

"Los barones que echaron a Sánchez lo hicieron por mucho menos de lo que está haciendo ahora", ha reflexionado la portavoz del Grupo Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.

Además, Arrimadas ha dicho que "los votos de Cs no van a servir para blanquear el apoyo con el PNV" que, según sus palabras, "negocia en nombre de Navarra" las competencias de la Guardia Civil, algo que a su juicio podría llevar a ERC a negociar en nombre de Aragón o de Valencia.

"El problema no es solo ERC, también el acuerdo con Podemos, con medidas contrarias a lo que necesitamos en el plano económico, y el acuerdo con el PNV", ha manifestado.

También ha criticado el apoyo de Teruel Existe a Sánchez por dar "legitimidad a una investidura que es lo contrario a la igualdad entre los españoles". La dirigente ha dicho, además, que el PSOE "ha dejado de ser socialdemócrata para ser un partido nacionalista más"·

Sobre la posible inhabilitación al presidente de la Generalitat, Quim Torra, tras ser condenado por desobediencia, Arrimadas ha dicho que "el separatismo muchas veces se divide, pero siempre se une para fastidiarnos a los constitucionalistas". En este sentido, ha dicho que Puigdemont no podría sucederlo como presidente porque su cargo de eurodiputado es incompatible con el de diputado autonómico, lo que se exige para presidir la Generalidad. Según la dirigente, el PSOE está negociando el tripartito en Cataluña con ERC.

Arrimadas ha dicho que "Sánchez jamás tuvo intención de pactar con nadie, y menos con Cs, antes de las anteriores elecciones" ya que se fio de su "Rasputín", Iván Redondo, que le habría dicho que gracias a las elecciones del 10-N iba a conseguir más diputados, aunque pasó de 123 a 120 finalmente

"Lo único que me dijo Pedro Sánchez fue que me abstuviera o si no que me atuviera a las consecuencias", ha finalizado la portavoz del Grupo Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.