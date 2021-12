Arrimadas, convencida de que Moreno "no sucumbirá" a las "presiones" de Génova como Mañueco: "Andalucía está a salvo"

La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha lamentado este lunes que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), finalmente haya cedido a las "presiones" de Génova para adelantar las elecciones autonómicas y se ha mostrado convencida de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, no seguirá sus pasos, por lo que el único gobierno autonómico que persiste con presencia de Cs junto al PP "está a salvo".

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa tras la decisión anunciada a primera hora de este lunes por Mañueco de cesar a los cuatro consejeros de Cs, disolver las Cortes de Castilla y León y convocar los comicios para el próximo 13 de febrero.

Preguntada por si ve al PP como un aliado viable en el fututo teniendo en cuenta que su partido ha salido de todos los gobiernos autonómicos que compartía con los de Pablo Casado salvo de Andalucía, Arrimadas ha recalcado que esos gobiernos en los que ya no están respondían a una negociación que se hizo en abril de 2019, cuando ella aún no estaba al frente de Cs, pero ha apuntado que "mirar hacia atrás sirve para aprender de los errores".

En concreto, sobre Andalucía, el único Gobierno autonómico en el que los 'naranjas' se mantienen, la líder de Cs se ha mostrado convencida de que su presidente, Juanma Moreno, no seguirá los pasos de Mañueco, que no va a "sucumbir" a las "presiones" del PP nacional y que va a pensar más en los andaluces. "Andalucía está a salvo", ha llegado a decir.

CASADO: "ME CONSTA QUE EN ANDALUCÍA NO HAY DESLEALTAD" DE LOS SOCIOS COMO EN CASTILLA Y LEÓN

También se ha referido a la situación del Gobierno de PP y Cs en Andalucía el presidente nacional de los 'populares', Pablo Casado, para destacar que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tiene "mucha tranquilidad en la estabilidad de su gobierno".

Ante las críticas de Arrimadas a Mañueco por ceder a las "presiones" de 'Génova', Casado ha insistido en que el presidente de la Junta de Castilla y León ha tomado una decisión que "solo le compete a él" pero que cuenta con su apoyo.

"Y es lo que he hecho siempre con el respeto de presidentes autonómicos que han tenido que llegar a esta decisión, siempre motivados como fue el caso de Ayuso, por la irresponsabilidad o la deslealtad de sus socios de gobierno, como pasó también en Murcia y como me consta, ya que se hace referencia, no está ocurriendo en Andalucía", ha manifestado el líder 'popular'.