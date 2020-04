Arrimadas considera "sensata y adaptada a la realidad andaluza" la propuesta de desescalada de la Junta

La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha considerado este martes como "completa, sensata y adaptada a la realidad andaluza" la propuesta de desconfinamiento realizada por el Gobierno andaluz de PP-A y Cs al Ministerio de Sanidad ante la situación provocada por el coronavirus.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Arrimadas ha señalado que este plan es "sensato" pero parte de la premisa de que el Gobierno de España "garantiza test, mascarillas y materiales de protección" suficientes. "Mientras no sepamos si eso se va a producir, no sabremos qué ocurre con la economía andaluza", ha subrayado.

"La Junta ha presentado una propuesta adaptada a la realidad andaluza, que tiene buenos datos en comparación a otras comunidades, pero falta que el Gobierno cumpla con su parte y que haya test para ver la evolución de la enfermedad", ha insistido.

Así, ha recordado que quien tiene "todas las competencias y el poder ahora es el Gobierno de España", que es quien tiene que anunciar el plan de desescalada a nivel nacional, aunque ha advertido de que es "imposible que lo haya podido consensuar con las comunidades y la oposición".

Andalucía ha propuesto al Gobierno central limitar el aforo y el tiempo de estancia en los establecimientos hoteleros --bares, cafeterías y restaurantes-- a partir del 25 de mayo, mientras que los hoteles abrirían en la primera quincena de junio, dentro de su plan de desconfinamiento progresivo basado en las recomendaciones de las autoridades sanitarias y realizado con "mucho sentido común y responsabilidad".

En concreto, el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos (Cs) ha propuesto que el tiempo máximo para desayunos no exceda de 30 minutos y 90 minutos para comidas principales; no aceptando reservas de más de cuatro personas a no ser que puedan certificar que conviven en el mismo domicilio; guardando distancias entre mesas y sin compartir platos entre los comensales (mejor platos individuales), instalando filtros en los sistemas de climatización y llevando a cabo una desinfección del material entre los turnos establecidos para cada servicio de comidas.

En cuanto a los comercios, la Junta propone la apertura de peluquerías, centros de estética y comercio en general a partir del 11 de mayo y entre las medidas recomendadas apunta por la desinfección de las prendas devueltas y que se usen en los probadores, una estancia máxima en los comercios de 30 minutos y 90 en el caso de grandes superficies, así como evitar los periodos de rebajas optando por ofertas mantenidas.

El resto del cronograma para el desconfinamiento en la comunidad señala el 1 de mayo como el día en que podrán salir los mayores a pasear y la actividad de deporte individual, el 3 de mayo para la vuelta de las celebraciones de carácter religioso y el 10 de mayo para salidas de las unidades familiares. Además, el 18 de mayo se podrían retomar los funerales sin velatorio.

En general, las recomendaciones de la Junta pasan por realizar un reconocimiento médicos a los empleados antes de incorporarse a su puesto de trabajo, métodos para medir la temperatura a los usuarios, guardar la distancia de seguridad y el uso de mascarillas y geles desifectantes en todos los locales.