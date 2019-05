Arrimadas ve como retos para Europa al nacionalismo, el populismo, la burocracia y que España sea tercera potencia

La portavoz nacional de Cs y diputada en el Congreso, Inés Arrimadas, ha señalado este sábado como "reto inmediato" para Europa la necesidad de frenar a los que quieren acabar con ella, que son los populistas y nacionalistas, a lo que sigue una reducción de la burocracia para "tener instituciones más rápidas" y que España se sitúe como tercera potencia en la UE ante la salida del Reino Unido y la situación de Italia.

La líder de Ciudadanos ha mantenido este sábado en Málaga un encuentro con afiliados al partido y simpatizantes junto al candidato de la formación naranja a la Alcaldía de la capital, Juan Cassá, y ha hablado de diversos temas antes las preguntas de los asistentes.

La portavoz ha recordado que en Europa "tenemos facilidad para intercambiar productos y servicios", que se aprecian en el programa Erasmus, el poder trabajar en otros países o el hecho compartir una misma moneda, por lo que ve un "riesgo" los populismos y los "nacionalismos rancios que apelan a las identidades trasnochadas".

Para ella esto es el reto a corto plazo a superar, por lo que considera necesario "hacer pedagogía de lo que supone ser europeo y estar en la Unión Europea". Además, ha señalado que "no podemos pensar que el futuro de los jóvenes de Málaga no tiene nada que ver con lo que se decide en el Parlamento Europeo", por lo que además de pedir el voto para Cassá también lo ha hecho para el cabeza de lista de Cs al Parlamento Europeo, Luis Garicano.

"El Gobierno de España no va a hacer nada, porque va a gobernar con los populistas y los separatistas, por tanto necesitamos que el partido de los demócratas y los liberales, que esos somos nosotros, esté fuerte en Europa para que defiendan los intereses de los españoles", ha apuntado.

Al respecto ha asegurado que Cs es "la alternativa a Sánchez" y también lo "nuevo" frente al "pasado" que encarna el PP, porque "para hacer frente al populismo y al nacionalismo hay que estar fuertes, concentrados, limpios, porque si no estás pensando todo el día en tus problemas internos de corrupción", ha señalado.

Al reto del independentismo y el populismo ha añadido la necesidad de que Europa tenga "instituciones más rápidas, menos burocráticas, que escuchen también a los países del sur".

"La Europa en la que yo creo es una Europa en la que España marca el ritmo", ha indicado, por lo que ha resaltado que "España se tiene que creer que somos la tercera potencia europea", gracias al espacio dejado por el Brexit y el "lío populista" de Italia. "El eje de decisión puede girarse un poco hacia el sur si nosotros tenemos un proyecto decisivo", ha añadido.

Arrimadas ha explicado que esto no ha ocurrido aun por los "gobiernos acomplejados" que se han sucedido, porque "aquí nos creemos a los socios de gobierno que son los nacionalistas, pero tú sales fuera y España es reconocida y admirada en toda Europa".

"El nombre de España tiene que estar en buena posición y hay que hacer buena propaganda de España y eso requiere que haya un partido fuerte que esté rebatiendo la propaganda independentista que estamos viendo a nivel internacional", ha resaltado también.

SITUACIÓN DE ESPAÑA

Asimismo, Arrimadas también ha hablado de problemas a los que según Cs se enfrenta España, como un posible pacto de Gobierno entre Sánchez e Iglesias. Al respecto ha asegurado que en Cs van a ser "un muro ante el separatismo", porque conocen "las cesiones que va a hacer Sánchez" a los independentistas.

"Ya ha hecho muchas: les ha dejado seguir adoctrinando en las escuelas a pesar de que por primera vez hemos tenido un informe de la Alta Inspección educativa que dice que se estaba adoctrinando; les ha dejado reabrir las embajadas que se habían cerrado con el 155, a pesar de un informe del Ministerio que dice que se hace propaganda separatista con nuestro dinero", ha señalado, a lo que ha añadido que "para que se desmonte el chiringuito nacionalista" Cs debe gobernar España.

MERCADO LABORAL Y OPORTUNIDADES PARA JÓVENES

Arrimadas también ha hablado sobre la situación de los jóvenes y su dificultad para acceder al mercado laboral con un contrato indefinido. La portavoz nacional de Cs ha señalado que "este problema lleva arrastrándose décadas en España", ya que se trata de un modelo laboral "fracasado" que es "dual", es decir, con "gente que no tienen ningún tipo de protección y gente que está indefinida".

"Proponemos que esa temporalidad contractual se acabe: el problema en España no es la temporalidad real, es la contractual ficticia", que ha detallado como aquella que ocurre en negocios que abren todo el año y aun así tienen empleados de manera temporal.

Por estos motivos ha detallado que desde Cs proponen que al comenzar a trabajar en una empresa el contrato sea "sin límite de tiempo". "La fecha de caducidad ficticia no se va a producir con nuestro modelo laboral", ha asegurado, ya que eliminarán "trabas a la contratación", al contrario que la "línea de Sánchez, que es nefasta sobre todo para autónomos y pymes".

También se ha referido al problema que existe entre la formación que reciben los jóvenes y las necesidades de las empresas, por lo que hay "muchos jóvenes en paro y muchos puestos no cubiertos". Arrimadas ha precisado que esto se puede solucionar con "modelos más ágiles" y el impulso a la formación profesional, que se pueda dar también en las empresas que contratan.

Arrimadas ha señalado otra cuestión que también afecta a los jóvenes y es la baja maternidad del país, debido a los "salarios de miseria y la afectación que tiene para las mujeres el ser madres en la carrera profesional".

La líder de Cs ha explicado que estos problemas se podrían solucionar con el emprendimiento, pero ocurre que "para poner en marcha un negocio te aburren", por lo que aboga por "eliminar la burocracia, bajar impuestos o agilizar las licencias a nivel municipal".

"No hay nada que nos impida tener las tasas de empleo que tienen otros países", ha recalcado, al tiempo que ha explicado que esto no ocurre porque "lo que tenemos son políticas de los años 80, con las que no puedes competir en el siglo XXI".

Así, ha apostado por facilitar la entrada de empresas e inversiones a España, ya que es de los países del mundo con mayor esperanza y calidad de vida, frente al modelo de subir los impuestos "de manera indiscriminada" del PSOE, que "se cree que vivimos en los 70, cuando aquí no se deslocalizaba nadie".