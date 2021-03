Arrimadas: Ciudadanos no apoyará la moción de censura en Castilla y León

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimada, ha confirmado este jueves que su partido no apoyará la moción de censura presentada por el PSOE en Castilla y León, y ha dejado entrever que tampoco lo hará en ningún otro sitio, salvo en Murcia, donde la corrupción, en su opinión, es "insostenible".

Arrimadas ha hecho estas declaraciones en una entrevista en la Cope, al ser preguntada si su partido apoyará las mociones de censura en las comunidades en las que gobierna en coalición con el PP.

"No tenemos ninguna intención para nada de que prospere ninguna moción de censura del PSOE ni en Castilla y León, ni en ningún otro sitio", ha subrayado Arrimadas, quien ha dicho no entender la convocatoria de elecciones en Madrid porque "lo que pase en Murcia no tiene que afectar al resto de España".

En este sentido, se ha mostrado convencida de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, decidió romper el gobierno porque "lo tenía ya pensado" como evidencia el hecho de que tenía el decreto de convocatoria de elecciones redactado "desde hace tiempo".