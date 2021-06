Arrimadas cierra la puerta a ceder a PP la Alcaldía de Granada: "Estamos en la responsabilidad de gobernar dos años más"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado este lunes en Sevilla sobre el relevo en la Alcaldía de Granada, que ostenta en estos momentos su partido y reclama para sí el PP los dos años restantes del mandato municipal, que "estamos muy centrados en gobernar" para proseguir apuntado que "en Ciudadanos estamos en la estabilidad, en el trabajo y en la responsabilidad de seguir gobernando dos años más".

A preguntas de los periodistas, Arrimadas ha argumentado de entrada que el propio PP reconoció en el momento de la investidura de Luis Salvador como alcalde de Granada que su mandato sería hasta el final.

"He escuchado el discurso en de investidura de alcalde de nuestro compañero Luis Salvador, y el portavoz del PP dijo que era un alcalde para cuatro años". "Me remito a sus palabras", ha remachado.

"El Ayuntamiento de Granada es muy importante, estamos haciendo un buen trabajo", ha sostenido Arrimadas, quien seguidamente ha esgrimido que "estamos muy centrados en gobernar, no nos estamos distrayendo con líos", un mensaje en referencia a las pretensiones del PP, que reclama la cesión de la Alcaldía de Granada ante la amenaza de una moción de censura que insinúa impulsar el ex concejal Sebastián Pérez, quien la pasada semana abandonó las filas del grupo municipal del PP para convertirse en concejal no adscrito y desde esta posición favorecer un cambio de gobierno a favor del PSOE, el partido con más concejales en la Corporación.

Arrimadas ha tenido una comparecencia informativa en Sevilla tras ser recibida por la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, mantener una reunión de trabajo con los integrantes del grupo parlamentario y antes de que esta tarde protagonice un encuentro con afiliados en Jerez de la Frontera (Cádiz) junto con el vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Cs, Juan Marín.

Esta serie de encuentros forman parte de la gira autonómica que ha emprendido la presidenta de Cs para una operación que ha denominado "el relanzamiento" de este partido.