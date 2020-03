Arrimadas carga contra la 'Ley Montero': "No se puede cambiar el Código Penal como el que hace una pancarta"

La portavoz parlamentaria de Cs y candidata a liderar el partido, Inés Arrimadas, ha apelado al Gobierno a redactar la reforma del Código Penal "con seriedad" y que no se tome la reforma de las penas por delitos contra la mujer "como el que hace una pancarta".

Durante el encuentro "Mujeres Liberales" organizado por Ciudadanos en Málaga, Arrimadas ha dicho que el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, "no es el cronómetro para registrar una reforma del Código Penal", que ha calificado de "pseudoley", como si uno redacta una pancarta "para ir a una 'mani'".

Arrimadas ha subrayado el papel de su partido a la hora de defender el feminismo: "Nos basamos en hechos, no en cambiar palabras", en referencia a Unidas Podemos, del que ha dicho que "unos cambian el nombre de una pancarta y ponen al frente a tres tíos".

"La manifestación del 8 de Marzo no es del PSOE ni de Podemos; es una reivindicación internacional, y si hay un partido que lucha por la igualdad, valiente, por la libertad, es Ciudadanos, y ahí vamos a estar el domingo, como siempre", ha dicho.

Inés Arrimadas ha señalado que "hay una parte de la sociedad que no está preparada para asumir que una mujer pueda ser líder", y ha afirmado, ante las primarias en su partido, que "si gana un hombre, va a seguir siendo un partido que defienda a las mujeres y luche contra el feminismo excluyente".

"Hay mujeres socialistas que son grandes referentes en feminismo, y no me duele la boca de decirlo, pero igual de otros partidos, del PP y Podemos; pero eso no significa que tengas que estar de acuerdo y nosotros tenemos que ser capaces de ver que el liderazgo femenino no es el 'no, bonita, no, las feministas solo somos las socialistas'", ha manifestado.

Arrimadas ha participado en el acto en junto a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, la parlamentaria andaluza y consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, y la consejera madrileña de Cultura y Turismo, Marta Rivera.