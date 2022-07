Arrimadas ve baldías las medidas de Sánchez: "Pide esfuerzos a las familias, qué asesor se ha quitado usted"

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha cargado contra Pedro Sánchez por promover unas medidas contra la crisis que no necesitan los españoles: "son las que usted necesita para no morir políticamente", ha dicho al reprocharle que pida por ejemplo bajar el aire acondicionado cuando él, en su gobierno, no hace ningún esfuerzo.

"No tiene ideología y no tiene escrúpulos", ha asegurado la presidenta del partido naranja en su intervención en el debate sobre el estado de la nación, que ha seguido la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, desde la tribuna de invitados.

Pide esfuerzos a las familias, a las pymes y a los autónomos, pero "¿qué esfuerzo ha hecho usted, qué asesor se ha quitado, qué ministro o qué amigo ha de tener enchufado?", ha preguntado Arrimadas a Sánchez, insistiendo en que las iniciativas que avanzó ayer crean inseguridad jurídica, "generan un agujero que no se corresponde con reformas de calado y no controlan la inflación".

El balance de estos cuatro años de su gestión es "desastroso" en el ámbito económico y social de las familias, en el terreno institucional "colonizando todas las instituciones" y en el ámbito de la igualdad y libertad de todos los españoles, criticando duramente que haya permitido que EH Bildu extienda la dictadura hasta 1983, "manchando los gobiernos de Felipe González".

"¡Qué pena que no lo extendiera hasta 1984, cuando su socia Mertxe Aizpurua fue condenada por apología del terrorismo!", ha exclamado Arrimadas refiriéndose a la Ley de Memoria Democrática que previsiblemente se aprobará mañana en el Congreso.

Para las mayoría de los españoles, ha insistido, "la señora Aizpurua y sus compañeros de Batasuna seguirán siendo siempre unos auténticos hijos de ETA", ha subrayado.

Según Arrimadas, Sánchez recordaba ayer "al Zapatero de 2008" poniendo el foco en que desprecie la energía nuclear en este momento de crisis energética por la invasión rusa de Ucrania o que por su gestión España dependa ahora más del gas ruso de lo que lo hacía antes.

También ha criticado que mantenga que las pensiones se revaloricen en función del IPC, que ahora llega al 10,2, mientras los salarios siguen prácticamente congelados y le ha pedido que incluya las pensiones en el pacto de rentas y que la actualización se haga indexada a los salarios.

Arrimadas también ha aprovechado su intervención para censurar a Sánchez por reunirse el viernes con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, con quien "humilla" a las familias catalanas.

En la réplica del presidente del Gobierno, este ha ironizado al dar las gracias a Arrimadas por sus "siempre tan constructivas palabras" y ha dicho que su única conclusión es que "la tarea de refundación de Ciudadanos aún queda pendiente".

Considera "burdos" los argumentos utilizados por la líder de Ciudadanos para echar por tierra toda su gestión y ha asegurado que es empático con los problemas de los españoles.

Tras agradecer a los naranjas que hayan votado a favor de la reforma laboral y de los estados de alarma, ha preguntado a Arrimadas si van a apoyar el impuesto a las grandes entidades financieras y a las empresas energéticas o la prórroga del real decreto de medidas anticrisis, que se vota también mañana.

Otro de los grandes reproches que ha hecho el presidente a la líder de Cs y a toda la derecha es que traten de "enfrentar a las víctimas del terrorismo con las víctimas del franquismo".

"ETA ya no existe, tengo una mala noticia que decirle a usted y a la bancada de la derecha, ETA ya no existe", ha recalcado al recordar que la desaparición de la banda fue posible gracias al trabajo de "muchos demócratas, muchas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ciudadanos en Euskadi y del resto del país y muchas personas que trabajaron porque acabara la violencia".

"Y también por dos presidentes, uno en Euskadi, Patxi López, otro en el Estado, José Luis Rodríguez Zapatero, y el vicepresidente Rubalcaba, que trabajaron por la paz en Euskadi y España", ha añadido Sánchez, que al final de su intervención se ha dirigido al escaño del exlehendakari para darle un abrazo entre los aplausos de los diputados socialistas.