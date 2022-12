Arrimadas y Bal se reúnen para buscar una candidatura de unidad, pero la cita termina sin acuerdo

Inés Arrimadas y Edmundo Bal se han reunido en la tarde de este lunes en el Congreso después del encontronazo que han tenido a raíz de que el portavoz naranja anunciara una candidatura propia para liderar el partido, un encuentro que ha servido para avanzar hacia la configuración de una candidatura de unidad, pero que ha terminado sin acuerdo.

Eso no significa, han señalado a EFE fuentes de la dirección, que Bal finalmente decida presentar una candidatura propia, pero ahora lo más importante, destacan, es que no hay "una cerrazón" por parte de ninguno para llegar a un acuerdo.

"La sensación es buena", han asegurado las mismas fuentes, después de que en la mañana de este lunes el distanciamiento entre Arrimadas y Bal fuera máximo al lanzar la líder naranja la advertencia a su "mano derecha" de que si no retiraba su candidatura, ella encabezaría una lista alternativa de cara a la Asamblea extraordinaria de enero.

En su cuenta de Twitter, Edmundo Bal se ha pronunciado sobre la reunión con Arrimadas: "Hemos hablado, como tantas veces, sobre el futuro de nuestro partido". El portavoz parlamentario ha subrayado que ambos coinciden en que todos son necesarios para "relanzar" el proyecto y "los afiliados de Ciudadanos son su razón de ser".

La reunión, que ha durado una hora, se ha producido a instancias de Arrimadas, que "ve avances hacia la candidatura de unidad por la que apuesta y seguirá trabajando para conseguirlo", han señalado otras fuentes a través de un comunicado. Por la respuesta que Bal ha dado a la líder naranja después de su advertencia, todo apuntaba a que no pensaba dar marcha atrás e insistía en invitar a Arrimadas a sumarse a su proyecto.

Arrimadas advierte a Bal sobre su candidatura

Horas antes, la líder de Ciudadanos ha advertido a su portavoz que si no retira su candidatura a liderar el partido, ella encabezará una lista alternativa para seguir dirigiendo la formación naranja, aunque lo que quiere es una propuesta de unidad, contando con Bal. "Solo en el caso de que Bal, mi amigo, mi compañero, mi mano derecha, no retire su candidatura, presentaré mi lista a la Asamblea y lo hago para evitar que vayamos absurdamente a una batalla campal", ha afirmado en una rueda de prensa en la sede naranja, molesta con el paso que ha dado Bal, que ha generado entre los militantes "incertidumbre y sorpresa".

Arrimadas ha comunicado esta decisión después de que el viernes, su portavoz, Edmundo Bal, anunciara que se presentará a las primarias para disputar el liderazgo de Cs y pidiera a la todavía presidenta de los naranjas que se echara a un lado.

La presidenta de la formación, que no ha dejado de repetir varias veces que Bal es su mano derecha y su amigo, ha dejado claro que no quiere llegar al punto de enfrentarse con Bal y hablará con él para conseguir un acuerdo, pero que lo hará si él no se integra en esa lista de unidad en la que Arrimadas lleva trabajando tiempo y que, según ha dicho, el portavoz conocía.